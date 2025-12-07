Італія фінансує будівництво дитячого центру на Одещині

Дівчинка в лікарні обіймає іграшку. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині з’явиться сучасний дитячий медичний центр, будівництво якого стане можливим завдяки підтримці Італії. Регіон отримає 30 мільйонів євро кредиту, що дозволить створити новий корпус обласної дитячої лікарні.

Про це повідомили в Одеській обласній держадміністрації.

Допис адміністрації. Фото: скриншот з Facebook

Будівництво дитячого медцентру в Одесі

В адміністрації уточнили, що Італія надає безвідсотковий кредит. Угоду підписали у Києві Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та Надзвичайний і Повноважний Посол Італійської Республіки в Україні Карло Формоза.

Церемонія підписання угоди. Фото: ОДА

Яким буде новий дитячий медичний центр

Новий корпус стане частиною Одеської обласної дитячої лікарні. Після завершення робіт заклад зможе одночасно приймати до 260 маленьких пацієнтів у стаціонарі. У проєкті передбачено вісім високотехнологічних операційних, сучасні реанімаційні блоки, оновлену інфраструктуру європейського зразка та зручний простір для дітей і батьків. Центр працюватиме на рівні провідних клінік Європи та стане одним із найсучасніших медичних об’єктів регіону.

