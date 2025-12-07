Италия финансирует строительство детского центра в Одесской области

Девочка в больнице обнимает игрушку. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области появится современный детский медицинский центр, строительство которого станет возможным благодаря поддержке Италии. Регион получит 30 миллионов евро кредита, что позволит создать новый корпус областной детской больницы.

Об этом сообщили в Одесской областной госадминистрации.

Сообщение администрации. Фото: скриншот из Facebook

Строительство детского медцентра в Одессе

В администрации уточнили, что Италия предоставляет беспроцентный кредит. Соглашение подписали в Киеве Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Украине Карло Формоза.

Церемония подписания соглашения. Фото: ОГА

Каким будет новый детский медицинский центр

Новый корпус станет частью Одесской областной детской больницы. После завершения работ учреждение сможет одновременно принимать до 260 маленьких пациентов в стационаре. В проекте предусмотрено восемь высокотехнологичных операционных, современные реанимационные блоки, обновленная инфраструктура европейского образца и удобное пространство для детей и родителей. Центр будет работать на уровне ведущих клиник Европы и станет одним из самых современных медицинских объектов региона.

