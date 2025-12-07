Видео
Україна
На Одесчине построят новый детский медцентр — откуда финансы

На Одесчине построят новый детский медцентр — откуда финансы

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 12:51
Италия финансирует строительство детского центра в Одесской области
Девочка в больнице обнимает игрушку. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области появится современный детский медицинский центр, строительство которого станет возможным благодаря поддержке Италии. Регион получит 30 миллионов евро кредита, что позволит создать новый корпус областной детской больницы.

Об этом сообщили в Одесской областной госадминистрации.

Читайте также:
На Одещині зведуть новий дитячий медцентр — звідки фінанси - фото 1
Сообщение администрации. Фото: скриншот из Facebook

Строительство детского медцентра в Одессе

В администрации уточнили, что Италия предоставляет беспроцентный кредит. Соглашение подписали в Киеве Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Украине Карло Формоза.

Підписання угоди в Киеві
Церемония подписания соглашения. Фото: ОГА

Каким будет новый детский медицинский центр

Новый корпус станет частью Одесской областной детской больницы. После завершения работ учреждение сможет одновременно принимать до 260 маленьких пациентов в стационаре. В проекте предусмотрено восемь высокотехнологичных операционных, современные реанимационные блоки, обновленная инфраструктура европейского образца и удобное пространство для детей и родителей. Центр будет работать на уровне ведущих клиник Европы и станет одним из самых современных медицинских объектов региона.

Напомним, с 1 января 2026 года вступит в силу обновленный Национальный календарь профилактических прививок. Также мы сообщали, что в Одессе педиатры смогут проводить раннюю диагностику зрения и слуха у детей, что ранее было полностью возложено на узкопрофильных специалистов.

Одесса дети больницы медики Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
