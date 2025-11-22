Тренинг IsraAID для педиатров поликлиники №6 в Одессе

Врач учится проверять зрение ребенку. Фото: IsraAID

В Одессе педиатры поликлиники №6 смогут проводить раннюю диагностику зрения и слуха у детей, что ранее было полностью возложено на узкопрофильных специалистов. Теперь малыши до 3 лет смогут проходить полный осмотр у своего врача.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказали организаторы мероприятия.

Реклама

Читайте также:

Тренинг для педиатров в Одессе. Фото: IsraAID

Медики возвращаются к работе

На тренинге медики осваивали отоофтальмоскопы — приборы, позволяющие осматривать глаза и уши детей до 3 лет. Педиатры и медсестры отрабатывали технику обследования, собирали приборы и проводили тестовые диагностики. Всего участие приняли 12 специалистов.

Теперь врачи смогут выявлять нарушения зрения на самых ранних этапах, когда изменения еще нельзя увидеть без специального оборудования. Это уменьшает нагрузку на офтальмологов и сокращает время ожидания для пациентов.

Поддержка после дроновой атаки

Отметим, что это стало возможным благодаря международной организации IsraAID. Она взяла под опеку поликлинику после того, как в ночь на 19 февраля 2025 года здание было изуродовано российским дроном. Было повреждено крыло заведения, часть кабинетов и фасад.

Педиатры учатся диагностировать проблемы со зрением у детей.Фото: IsraAID

Менеджер проектов здравоохранения IsraAID Лариса Коваль отметила, что благодаря новым умениям педиатров, детям будет легче переносить стресс.

"Когда тот же врач может провести первичную диагностику без направления к нескольким специалистам, это снижает стресс у детей и родителей и облегчает работу медперсонала", — сказала Лариса Коваль.

Отметим, что тренинг в поликлинике №6 стал частью проекта "Практическая диагностика", который IsraAID реализует в 2024 году. Цель — усилить возможности украинских медучреждений в первичной диагностике офтальмологических и ЛОР-заболеваний.

IsraAID: что известно

IsraAID — международная гуманитарная организация с 20-летним опытом. С начала полномасштабной войны она оказала поддержку более 400 тысячам украинцев и продолжает помогать медицинским учреждениям, пострадавшим во время атак.

Напомним, что глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, почему в Украине у медиков и учителей низкие зарплаты. Также мы показывали, как россияне разрушили Институт отоларингологии в Киеве.