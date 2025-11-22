Відео
Педіатри Одеси навчилися перевіряти зір — що зміниться для дітей

Дата публікації: 22 листопада 2025 15:00
Оновлено: 14:46
Тренінг IsraAID для педіатрів поліклініки №6 в Одесі
Лікар вчиться перевіряти зір дитині. Фото: IsraAID

В Одесі педіатри поліклініки №6 зможуть проводити ранню діагностику зору та слуху у дітей, що раніше було повністю покладено на вузькопрофільних спеціалістів. Тепер малюки до 3 років зможуть проходити повний огляд у свого лікаря.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіли організатори заходу. 

Педіатри переввіряють зір
Тренінг для педіатрів в Одесі. Фото: IsraAID 

Медики повертаються до роботи

На тренінгу медики освоювали отоофтальмоскопи — приладів, що дозволяють оглядати очі та вуха дітей до 3 років. Педіатри та медсестри відпрацьовували техніку обстеження, збирали прилади та проводили тестові діагностики. Всього участь взяли 12 фахівців.

Тепер лікарі зможуть виявляти порушення зору на найраніших етапах, коли зміни ще не можна побачити без спеціального обладнання. Це зменшує навантаження на офтальмологів та скорочує час очікування для пацієнтів.

Підтримка після дронової атаки

Зазначимо, що це стало можливим завдяки міжнародній організації IsraAID. Вона взяла під опіку поліклініку після того, як у ніч на 19 лютого 2025 року будівля була понівечена російським дроном. Було пошкоджено крило закладу, частину кабінетів та фасад.

Лікарі на навчанні
Педіатри вчаться діагностувати проблеми з зором у дітей.Фото: IsraAID 

Менеджерка проєктів охорони здоров’я IsraAID Лариса Коваль наголосила, що завдяки новим умінням педіатрів, дітям буде легче переносити стрес.

"Коли той самий лікар може провести первинну діагностику без направлення до кількох спеціалістів, це знижує стрес у дітей та батьків і полегшує роботу медперсоналу", — сказала Лариса Коваль.

Зазначимо, що тренінг у поліклініці №6 став частиною проєкту "Практична діагностика", який IsraAID реалізує у 2024 році. Мета — посилити можливості українських медзакладів у первинній діагностиці офтальмологічних і ЛОР-захворювань.

IsraAID: що відомо

IsraAID — міжнародна гуманітарна організація з 20-річним досвідом. З початку повномасштабної війни вона надала підтримку понад 400 тисячам українців і продовжує допомагати медичним установам, що постраждали під час атак.

Нагадаємо, що голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, чому в Україні у медиків та вчителів низькі зарплати. Також ми показували, як росіяни зруйнували Інститут отоларингології в Києві.

Одеса медики Одеська область тренінг Новини Одеси діагностика
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
