Головна Одеса Масивний зсув стався під Одесою — море наближається до будинків

Масивний зсув стався під Одесою — море наближається до будинків

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 10:43
Зсув у Санжійці під Одесою: свіже відео берега
Зсув під Одесою. Фото ілюстративне: кадр з відео

На узбережжі в Санжійці під Одесою зафіксували новий масштабний зсув схилу. На відео видно, як море під час шторму забрало ще десятки метрів глиняних круч, а місця, де ще влітку ходили люди, перетворилися на прірву.

Відео руйнації оприлюднили автори каналу "Зоотроп".

Читайте також:

Зсув під Одесою

Кадри, які з’явилися в мережі зроблені увечері 7 грудня. Автор відео каже, що приїхав до Санжійки після дзвінка місцевих. Йому повідомили, що схил "поповз" і ґрунт знову зрушив до моря. На відео видно довгу лінію розлому, яка тягнеться вздовж берега.

Фрагмент схилу, який раніше лише трохи з’їхав, тепер опустився значно нижче й відколовся більшою частиною. 

Стежки й сходи на схилі

На відео добре видно, як змінюється ландшафт буквально за один сезон. Стежка, якою влітку спускалися до моря, тепер обривається різким перепадом висот, а далі замість доріжки вже урвище. Схожа доля спіткала й кілька саморобних сходів: їх змило разом із частиною схилу.

Автор показує й попереджувальний знак "Обережно, обвал", який торік стояв угорі, біля краю круч. Тепер табличка вже внизу, разом із зсунутою масою ґрунту. 

Вода підійшла впритул до будинків

Зазначимо, що пляжу в Санжійці фактично не лишилося. Хвилі підходять прямо під глиняний обрив і вимивають його основу. За кілька останніх років, за словами автора, із приблизно двохсот метрів круч у цій частині узбережжя лишилося близько п’ятдесяти. Решту море вже "з’їло".

На відео видно житлові будинки, що стоять уже майже на краю обриву. Автор відео припускає, що за темпів нинішнього руйнування деяких фрагментів берегової лінії може не залишитися до весни.

Нагадаємо, у Сухому лимані на Одещині зафіксували вже друге масштабне забруднення за останній рік. Також ми писали, що відновлення Іванівського шляхопроводу в Одесі буде повністю оплачена урядом Японії

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
