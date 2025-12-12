Видео
Україна
Одесса без воды и света из-за удара по энергетике — когда ждать

Одесса без воды и света из-за удара по энергетике — когда ждать

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 09:33
В Одессе нет воды и света из-за атаки
Люди набирают техническую воду. Фото: Новини.LIVE

Часть Одессы сегодня, 12 декабря, осталась без водоснабжения из-за масштабных отключений электроэнергии. Причиной стала ночная атака российских оккупантов на энергетические объекты.

Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в Одесском городском совете.

Где нет воды

По их информации, из-за обесточивания отдельных объектов компании без воды остались жители жилого массива Лузановка и бывшего жилого массива Котовского. Использовать генераторы невозможно, поскольку помповое оборудование работает от высокого напряжения и требует значительной мощности.

Технічна вода
Машина с технической водой. Фото: ОГС

Где можно набрать техническую воду

В городе работают машины с технической водой по следующим адресам:

  • бульвар Десантный, 14 — возле ЗАГСа Пересипского района
  • улица Праведников мира — Слободской рынок
  • улица Лузановская, 67 — возле офиса УК "Клевер"
  • улица Жолио-Кюри, 26
  • улица Черноморского казачества, 95 — возле ЖКС "Пересыпский"
  • улица Марсельская, 9 — возле супермаркета "Таврия В"
  • улица Крымская, 82
  • улица Владислава Бувалкина (Бочарова), 1 — во дворе
  • улица Героев обороны Одессы, 82 — возле детской площадки
  • улица Ярослава Баиса (Высоцкого), 5/1
  • улица Академика Заболотного, 12

Также питьевую воду можно набрать в бюветах. В Пересыпском районе их два, а еще один на Куяльнике.

  • ул. Крымская, 71;
  • ул. Героев обороны Одессы, 60в
  • Курорт Куяльник, 4.

Что со светом

В ДТЭК "Одесские электросети" сообщили, что в ночь на 12 декабря враг снова атаковал энергетический объект. Это уже двадцатая подстанция, поврежденная в регионе с начала 2025 года. Под удар попал и объект другой энергокомпании.

Влучання по енергетиці
Последствия попадания по энергетике. Фото: ДТЭК

По состоянию на утро энергетики восстановили электроснабжение почти для 40 тысяч клиентов. Без света остаются еще около 92 тысяч семей. Известно, что без света частично Одесский областной район, а также Пересыпский и Приморский районы города.

Одеса без води й світла через удар по енергетиці — коли чекати - фото 3
Сообщение об отсутствии света. Фото: скриншот с ДТЭК

Напомним, ночью россияне массированно обстреляли Одесскую область ударными дронами, есть повреждения жилого дома, гражданской и энергетической инфраструктуры. Также мы сообщали, что в Одессе и области сегодня действуют графики отключения света.

