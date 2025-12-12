В Одессе нет воды и света из-за атаки

Одесса без воды и света из-за удара по энергетике — когда ждать
Часть Одессы сегодня, 12 декабря, осталась без водоснабжения из-за масштабных отключений электроэнергии. Причиной стала ночная атака российских оккупантов на энергетические объекты.
Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в Одесском городском совете.
Где нет воды
По их информации, из-за обесточивания отдельных объектов компании без воды остались жители жилого массива Лузановка и бывшего жилого массива Котовского. Использовать генераторы невозможно, поскольку помповое оборудование работает от высокого напряжения и требует значительной мощности.
Где можно набрать техническую воду
В городе работают машины с технической водой по следующим адресам:
- бульвар Десантный, 14 — возле ЗАГСа Пересипского района
- улица Праведников мира — Слободской рынок
- улица Лузановская, 67 — возле офиса УК "Клевер"
- улица Жолио-Кюри, 26
- улица Черноморского казачества, 95 — возле ЖКС "Пересыпский"
- улица Марсельская, 9 — возле супермаркета "Таврия В"
- улица Крымская, 82
- улица Владислава Бувалкина (Бочарова), 1 — во дворе
- улица Героев обороны Одессы, 82 — возле детской площадки
- улица Ярослава Баиса (Высоцкого), 5/1
- улица Академика Заболотного, 12
Также питьевую воду можно набрать в бюветах. В Пересыпском районе их два, а еще один на Куяльнике.
- ул. Крымская, 71;
- ул. Героев обороны Одессы, 60в
- Курорт Куяльник, 4.
Что со светом
В ДТЭК "Одесские электросети" сообщили, что в ночь на 12 декабря враг снова атаковал энергетический объект. Это уже двадцатая подстанция, поврежденная в регионе с начала 2025 года. Под удар попал и объект другой энергокомпании.
По состоянию на утро энергетики восстановили электроснабжение почти для 40 тысяч клиентов. Без света остаются еще около 92 тысяч семей. Известно, что без света частично Одесский областной район, а также Пересыпский и Приморский районы города.
Напомним, ночью россияне массированно обстреляли Одесскую область ударными дронами, есть повреждения жилого дома, гражданской и энергетической инфраструктуры. Также мы сообщали, что в Одессе и области сегодня действуют графики отключения света.
