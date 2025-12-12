В Одессе нет воды и света из-за атаки

Люди набирают техническую воду. Фото: Новини.LIVE

Часть Одессы сегодня, 12 декабря, осталась без водоснабжения из-за масштабных отключений электроэнергии. Причиной стала ночная атака российских оккупантов на энергетические объекты.

Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в Одесском городском совете.

Где нет воды

По их информации, из-за обесточивания отдельных объектов компании без воды остались жители жилого массива Лузановка и бывшего жилого массива Котовского. Использовать генераторы невозможно, поскольку помповое оборудование работает от высокого напряжения и требует значительной мощности.

Машина с технической водой. Фото: ОГС

Где можно набрать техническую воду

В городе работают машины с технической водой по следующим адресам:

бульвар Десантный, 14 — возле ЗАГСа Пересипского района

улица Праведников мира — Слободской рынок

улица Лузановская, 67 — возле офиса УК "Клевер"

улица Жолио-Кюри, 26

улица Черноморского казачества, 95 — возле ЖКС "Пересыпский"

улица Марсельская, 9 — возле супермаркета "Таврия В"

улица Крымская, 82

улица Владислава Бувалкина (Бочарова), 1 — во дворе

улица Героев обороны Одессы, 82 — возле детской площадки

улица Ярослава Баиса (Высоцкого), 5/1

улица Академика Заболотного, 12

Также питьевую воду можно набрать в бюветах. В Пересыпском районе их два, а еще один на Куяльнике.

ул. Крымская, 71;

ул. Героев обороны Одессы, 60в

Курорт Куяльник, 4.

Что со светом

В ДТЭК "Одесские электросети" сообщили, что в ночь на 12 декабря враг снова атаковал энергетический объект. Это уже двадцатая подстанция, поврежденная в регионе с начала 2025 года. Под удар попал и объект другой энергокомпании.

Последствия попадания по энергетике. Фото: ДТЭК

По состоянию на утро энергетики восстановили электроснабжение почти для 40 тысяч клиентов. Без света остаются еще около 92 тысяч семей. Известно, что без света частично Одесский областной район, а также Пересыпский и Приморский районы города.

Сообщение об отсутствии света. Фото: скриншот с ДТЭК

Напомним, ночью россияне массированно обстреляли Одесскую область ударными дронами, есть повреждения жилого дома, гражданской и энергетической инфраструктуры. Также мы сообщали, что в Одессе и области сегодня действуют графики отключения света.