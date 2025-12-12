Видео
Україна
Видео

Часть районов Одессы осталась без электричества на несколько дней

Часть районов Одессы осталась без электричества на несколько дней

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 15:12
Некоторые одесситы остались без света на несколько дней
Девушка проверяет генератор. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе после атак на энергетическую инфраструктуру не все районы быстро вернутся к включению света. В части города электроснабжение обещают восстановить через несколько дней, а по некоторым адресам в графиках уже стоит дата до конца года.

Об этом говорится в сообщениях ДТЭК Одесские электросети на Facebook-странице и сайте.

Ситуация со светом в Одессе

После ночных вражеских ударов по энергетике ситуация с электроснабжением в Одессе остается сложной. Часть абонентов уже со светом, однако у некоторых горожан отключения затянутся. По предварительной информации, в отдельных микрорайонах свет планируют вернуть в течение ближайших трех дней.

Частина районів Одеси залишилась без електрики на кілька днів - фото 1
Комментарий ДТЭК. Фото: скриншот Facebook
Частина районів Одеси залишилась без електрики на кілька днів - фото 2
Комментарий относительно ситуации со светом. Фото: скриншот Facebook

Отметим, по состоянию на 13:00 энергетикам удалось запитать еще почти 8 тысяч семей. В то же время без электроснабжения остаются около 84 тысяч клиентов.

Частина районів Одеси залишилась без електрики на кілька днів - фото 3
Сообщение об отключении света. Фото: скриншот

В то же время в ряде адресов в системе учета указана ориентировочная дата восстановления - до 31 декабря 2025 года. Специалисты объясняют, что разрушения энергетического оборудования значительные, а часть объектов требует сложного и длительного ремонта или полной замены.

Частина районів Одеси залишилась без електрики на кілька днів - фото 4
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот dtek-oem.com.ua

Ситуацию осложняют и воздушные тревоги, которые в течение дня звучат почти непрерывно и заставляют бригады прерывать работы. В первую очередь электроэнергию пытаются подать на объекты критической инфраструктуры, после чего — в жилые дома. Жителей просят следить за официальными сообщениями и обновлениями графиков.

Напомним, из-за обесточивания объектов без тепла сейчас находятся 85 800 абонентов. Также мы писали, что в городе не работает электротранспорт и есть отключения воды.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
