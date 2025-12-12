Движение трамваев и троллейбусов в Одессе ограничили: актуальное состояние

Троллейбус на улицах Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе из-за перебоев с электроснабжением, которые произошли в результате российской атаки, ограничили работу электротранспорта. Часть трамвайных и троллейбусных маршрутов не курсирует или работает сокращенно.

Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в Одесском городском совете.

По их данным, по состоянию на утро в городе действуют временные изменения в движении общественного транспорта. Коммунальные службы просят пассажиров учитывать обновленную информацию при планировании поездок.

Трамваи — что не курсирует

Не работают маршруты №1, №10, №13, №17, №18 и №20.

Ограниченное движение

№7 — курсирует по маршруту площадь Старосенная - Херсонский сквер

№27 — движение 11-я станция Люстдорфской дороги - Рыбпорт

№5 и №15 — курсируют по маршруту, но в ограниченном количестве

Троллейбусы — маршруты

№7 — ул. Новосельского — площадь 10 Апреля

№9 — ул. Ришельевская — площадь 10 Апреля

№10 — ул. Приморская — площадь 10 Апреля

Другие троллейбусные маршруты работают по привычным направлениям, однако также с меньшим количеством машин на линии. Коммунальщики будут восстанавливать движение по мере стабилизации ситуации с электроснабжением.

Напомним, в ДТЭК сообщили, что оккупанты повредили уже двадцать подстанций в Одесской области в этом году. Также мы писали, что в Одессе отсутствует вода сегодня.