Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе остановили часть электротранспорта — что курсирует

В Одессе остановили часть электротранспорта — что курсирует

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 10:35
Движение трамваев и троллейбусов в Одессе ограничили: актуальное состояние
Троллейбус на улицах Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе из-за перебоев с электроснабжением, которые произошли в результате российской атаки, ограничили работу электротранспорта. Часть трамвайных и троллейбусных маршрутов не курсирует или работает сокращенно.

Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в Одесском городском совете.

Реклама
Читайте также:

В Одессе не курсирует электротранспорт

По их данным, по состоянию на утро в городе действуют временные изменения в движении общественного транспорта. Коммунальные службы просят пассажиров учитывать обновленную информацию при планировании поездок.

Трамваи — что не курсирует

  • Не работают маршруты №1, №10, №13, №17, №18 и №20.

Ограниченное движение

  • №7 — курсирует по маршруту площадь Старосенная - Херсонский сквер
  • №27 — движение 11-я станция Люстдорфской дороги - Рыбпорт
  • №5 и №15 — курсируют по маршруту, но в ограниченном количестве

Троллейбусы — маршруты

  • №7 — ул. Новосельского — площадь 10 Апреля
  • №9 — ул. Ришельевская — площадь 10 Апреля
  • №10 — ул. Приморская — площадь 10 Апреля

Другие троллейбусные маршруты работают по привычным направлениям, однако также с меньшим количеством машин на линии. Коммунальщики будут восстанавливать движение по мере стабилизации ситуации с электроснабжением.

Напомним, в ДТЭК сообщили, что оккупанты повредили уже двадцать подстанций в Одесской области в этом году. Также мы писали, что в Одессе отсутствует вода сегодня.

Одесса транспорт Одесская область Новости Одессы трамвай троллейбусы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации