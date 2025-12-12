Рух трамваїв і тролейбусів в Одесі обмежили: актуальний стан

В Одесі зупинили частину електротранспорту — що курсує
В Одесі через перебої з електропостачанням, які сталися унаслідок російської атаки, обмежили роботу електротранспорту. Частина трамвайних і тролейбусних маршрутів не курсує або працює скорочено.
Про це у п'ятницю, 12 грудня, повідомили в Одеській міській раді.
В Одесі не курсує електротранспорт
За їхніми даними, станом на ранок в місті діють тимчасові зміни в русі громадського транспорту. Комунальні служби просять пасажирів враховувати оновлену інформацію під час планування поїздок.
Трамваї — що не курсує
- Не працюють маршрути №1, №10, №13, №17, №18 та №20.
Обмежений рух
- №7 — курсує за маршрутом площа Старосінна — Херсонський сквер
- №27 — рух 11-та станція Люстдорфської дороги — Рибпорт
- №5 та №15 — курсують за маршрутом, але в обмеженій кількості
Тролейбуси — маршрути
- №7 — вул. Новосельського — площа 10 Квітня
- №9 — вул. Рішельєвська — площа 10 Квітня
- №10 — вул. Приморська — площа 10 Квітня
Інші тролейбусні маршрути працюють за звичними напрямками, однак також із меншою кількістю машин на лінії. Комунальники відновлюватимуть рух в міру стабілізації ситуації з електропостачанням.
Нагадаємо, у ДТЕК повідомили, що окупанти пошкодили уже двадцять підстанцій на Одещині в цьому році. Також ми писали, що в Одесі відсутня вода сьогодні.
