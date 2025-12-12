Відео
В Одесі зупинили частину електротранспорту — що курсує

В Одесі зупинили частину електротранспорту — що курсує

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 10:35
Рух трамваїв і тролейбусів в Одесі обмежили: актуальний стан
Тролейбус на вулицях Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі через перебої з електропостачанням, які сталися унаслідок російської атаки, обмежили роботу електротранспорту. Частина трамвайних і тролейбусних маршрутів не курсує або працює скорочено.

Про це у п'ятницю, 12 грудня, повідомили в Одеській міській раді. 

Читайте також:

В Одесі не курсує електротранспорт

За їхніми даними, станом на ранок в місті діють тимчасові зміни в русі громадського транспорту. Комунальні служби просять пасажирів враховувати оновлену інформацію під час планування поїздок.

Трамваї — що не курсує

  • Не працюють маршрути №1, №10, №13, №17, №18 та №20.

Обмежений рух

  • №7 — курсує за маршрутом площа Старосінна — Херсонський сквер
  • №27 — рух 11-та станція Люстдорфської дороги — Рибпорт
  • №5 та №15 — курсують за маршрутом, але в обмеженій кількості

Тролейбуси — маршрути

  • №7 — вул. Новосельського — площа 10 Квітня
  • №9 — вул. Рішельєвська — площа 10 Квітня
  • №10 — вул. Приморська — площа 10 Квітня

Інші тролейбусні маршрути працюють за звичними напрямками, однак також із меншою кількістю машин на лінії. Комунальники відновлюватимуть рух в міру стабілізації ситуації з електропостачанням.

Нагадаємо, у ДТЕК повідомили, що окупанти пошкодили уже двадцять підстанцій на Одещині в цьому році. Також ми писали, що в Одесі відсутня вода сьогодні.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
