Рух трамваїв і тролейбусів в Одесі обмежили: актуальний стан

В Одесі через перебої з електропостачанням, які сталися унаслідок російської атаки, обмежили роботу електротранспорту. Частина трамвайних і тролейбусних маршрутів не курсує або працює скорочено.

Про це у п'ятницю, 12 грудня, повідомили в Одеській міській раді.

За їхніми даними, станом на ранок в місті діють тимчасові зміни в русі громадського транспорту. Комунальні служби просять пасажирів враховувати оновлену інформацію під час планування поїздок.

Трамваї — що не курсує

Не працюють маршрути №1, №10, №13, №17, №18 та №20.

Обмежений рух

№7 — курсує за маршрутом площа Старосінна — Херсонський сквер

№27 — рух 11-та станція Люстдорфської дороги — Рибпорт

№5 та №15 — курсують за маршрутом, але в обмеженій кількості

Тролейбуси — маршрути

№7 — вул. Новосельського — площа 10 Квітня

№9 — вул. Рішельєвська — площа 10 Квітня

№10 — вул. Приморська — площа 10 Квітня

Інші тролейбусні маршрути працюють за звичними напрямками, однак також із меншою кількістю машин на лінії. Комунальники відновлюватимуть рух в міру стабілізації ситуації з електропостачанням.

Нагадаємо, у ДТЕК повідомили, що окупанти пошкодили уже двадцять підстанцій на Одещині в цьому році. Також ми писали, що в Одесі відсутня вода сьогодні.