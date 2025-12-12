Видео
Главная Одесса Без света, тепла и воды — как Одесса оправляется после атаки

Без света, тепла и воды — как Одесса оправляется после атаки

Дата публикации 12 декабря 2025 11:47
Атака по Одессе - без света, тепла и воды десятки тысяч человек
Коммунальщики убирают город после обстрела. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Ночью Одесса подверглась очередной вражеской атаке по энергетической и коммунальной инфраструктуре города. По состоянию на утро без базовых услуг остаются десятки тысяч абонентов.

О текущем состоянии дел на сессии городского совета доложил директор департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк.

Читайте также:

70 тысяч абонентов без света в Одессе

По его информации, по состоянию на утро без электроснабжения остаются около 70 тысяч абонентов. Аварийные бригады работают над поэтапным восстановлением подачи света.

Почти 86 тысяч без тепла

Из-за обесточивания объектов без тепла сейчас находятся 85 800 абонентов, сообщили в КП "Теплоснабжение города Одессы". Он отметил, что восстановление теплоснабжения напрямую зависит от стабилизации электроснабжения.

Проблемы с водой в Пересыпском районе

Без воды временно остались 113 тысяч абонентов, в том числе в части Пересыпского района. Для жителей организовали подвоз.

"Уже доставили 102 кубометра воды. Мы задействовали все имеющиеся ресурсы, чтобы как можно скорее восстановить свет, тепло и воду", — отметил директор департамента городского хозяйства.

В настоящее время на территории Одессы развернут 161 пункт несокрушимости, 356 — в области. Работу еще 18 пунктов обеспечивают ГУНП и ГСЧС. На утро пункты несокрушимости уже посетили более 400 человек.

Напомним, в Одессе из-за перебоев с электроснабжением, ограничили работу электротранспорта. Также мы писали, что оккупанты повредили уже двадцатую подстанцию в регионе.

