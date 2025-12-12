Атака по Одессе - без света, тепла и воды десятки тысяч человек

Коммунальщики убирают город после обстрела. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Ночью Одесса подверглась очередной вражеской атаке по энергетической и коммунальной инфраструктуре города. По состоянию на утро без базовых услуг остаются десятки тысяч абонентов.

О текущем состоянии дел на сессии городского совета доложил директор департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк.

По его информации, по состоянию на утро без электроснабжения остаются около 70 тысяч абонентов. Аварийные бригады работают над поэтапным восстановлением подачи света.

Почти 86 тысяч без тепла

Из-за обесточивания объектов без тепла сейчас находятся 85 800 абонентов, сообщили в КП "Теплоснабжение города Одессы". Он отметил, что восстановление теплоснабжения напрямую зависит от стабилизации электроснабжения.

Проблемы с водой в Пересыпском районе

Без воды временно остались 113 тысяч абонентов, в том числе в части Пересыпского района. Для жителей организовали подвоз.

"Уже доставили 102 кубометра воды. Мы задействовали все имеющиеся ресурсы, чтобы как можно скорее восстановить свет, тепло и воду", — отметил директор департамента городского хозяйства.

В настоящее время на территории Одессы развернут 161 пункт несокрушимости, 356 — в области. Работу еще 18 пунктов обеспечивают ГУНП и ГСЧС. На утро пункты несокрушимости уже посетили более 400 человек.

Напомним, в Одессе из-за перебоев с электроснабжением, ограничили работу электротранспорта. Также мы писали, что оккупанты повредили уже двадцатую подстанцию в регионе.