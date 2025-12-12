Атака по Одесі — без світла, тепла і води десятки тисяч людей

Комунальники прибирають місто після обстрілу. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Уночі Одеса зазнала чергової ворожої атаки по енергетичній та комунальній інфраструктурі міста. Станом на ранок без базових послуг залишаються десятки тисяч абонентів.

Про поточний стан справ на сесії міської ради доповів директор департаменту міського господарства Леонід Гребенюк.

За його інформацією, станом на ранок без електропостачання залишаються близько 70 тисяч абонентів. Аварійні бригади працюють над поетапним відновленням подачі світла.

Майже 86 тисяч без тепла

Через знеструмлення об’єктів без тепла наразі перебувають 85 800 абонентів, повідомили в КП "Теплопостачання міста Одеси". Він зазначив, що відновлення теплопостачання напряму залежить від стабілізації електропостачання.

Проблеми з водою у Пересипському районі

Без води тимчасово залишилися 113 тисяч абонентів, зокрема в частині Пересипського району. Для мешканців організували підвіз.

"Уже доставили 102 кубометри води. Ми задіяли всі наявні ресурси, щоб якомога швидше відновити світло, тепло і воду", — зазначив директор департаменту міського господарства.

Наразі на території Одеси розгорнуто 161 пункт незламності, 356 — в області. Роботу ще 18 пунктів забезпечують ГУНП та ДСНС. На ранок пункти незламності вже відвідали понад 400 людей.

Нагадаємо, в Одесі через перебої з електропостачанням, обмежили роботу електротранспорту. Також ми писали, що окупанти пошкодили уже двадцяту підстанцію в регіоні.