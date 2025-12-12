В Одессе без воды Пересыпский, Киевский и Хаджибейский районы

Без воды еще два района Одессы — остановил работу ключевой объект
Из-за аварийного отключения электроэнергии, в результате российской атаки, в Одессе остановился объект, который подает воду в Киевский и большую часть Хаджибейского районов. Водоснабжение обещают восстановить после возвращения света.
Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщает Инфоксводоканал.
Когда появится вода
По предварительной информации, на восстановление водоснабжения может потребоваться несколько часов. После подачи света работу объекта возобновят, и вода вернется в дома одесситов. Коммунальные службы призывают горожан сохранять спокойствие и, по возможности, сделать минимальный запас воды. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее устранить последствия аварии.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, на утро в Одессе без света, воды и тепла остаются десятки тысяч абонентов. Также мы писали, что в городе частично остановили работу электротранспорта.
