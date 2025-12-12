Видео
Главная Одесса Без воды еще два района Одессы — остановил работу ключевой объект

Без воды еще два района Одессы — остановил работу ключевой объект

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 12:40
В Одессе без воды Пересыпский, Киевский и Хаджибейский районы
Люди набирают воду в бутылки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за аварийного отключения электроэнергии, в результате российской атаки, в Одессе остановился объект, который подает воду в Киевский и большую часть Хаджибейского районов. Водоснабжение обещают восстановить после возвращения света.

Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщает Инфоксводоканал.

Читайте также:

Когда появится вода

По предварительной информации, на восстановление водоснабжения может потребоваться несколько часов. После подачи света работу объекта возобновят, и вода вернется в дома одесситов. Коммунальные службы призывают горожан сохранять спокойствие и, по возможности, сделать минимальный запас воды. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее устранить последствия аварии.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, на утро в Одессе без света, воды и тепла остаются десятки тысяч абонентов. Также мы писали, что в городе частично остановили работу электротранспорта.

Одесса Одесская область вода Новости Одессы атака отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
