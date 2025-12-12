В Одессе без воды Пересыпский, Киевский и Хаджибейский районы

Люди набирают воду в бутылки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за аварийного отключения электроэнергии, в результате российской атаки, в Одессе остановился объект, который подает воду в Киевский и большую часть Хаджибейского районов. Водоснабжение обещают восстановить после возвращения света.

Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщает Инфоксводоканал.

Когда появится вода

По предварительной информации, на восстановление водоснабжения может потребоваться несколько часов. После подачи света работу объекта возобновят, и вода вернется в дома одесситов. Коммунальные службы призывают горожан сохранять спокойствие и, по возможности, сделать минимальный запас воды. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее устранить последствия аварии.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, на утро в Одессе без света, воды и тепла остаются десятки тысяч абонентов. Также мы писали, что в городе частично остановили работу электротранспорта.