Головна Одеса Без води ще два райони Одеси — зупинив роботу ключовий об’єкт

Без води ще два райони Одеси — зупинив роботу ключовий об’єкт

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 12:40
В Одесі без води Пересипський, Київський і Хаджибейський райони
Люди набирають воду у пляшки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через аварійне відключення електроенергії, унаслідок російської атаки, в Одесі зупинився об’єкт, який подає воду до Київського та більшої частини Хаджибейського районів. Водопостачання обіцяють відновити після повернення світла.

Про це у п'ятницю, 12 грудня, повідомляє Інфоксводоканал.

Читайте також:

Коли з'явиться вода

За попередньою інформацією, на відновлення водопостачання може знадобитися кілька годин. Після подачі світла роботу об’єкта відновлять, і вода повернеться в домівки одеситів. Комунальні служби закликають містян зберігати спокій та, за можливості, зробити мінімальний запас води. Усі служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше усунути наслідки аварії.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, на ранок в Одесі без світла, води й тепла залишаються десятки тисяч абонентів. Також ми писали, що в місті частково зупинили роботу електротранспорту.

Одеса Одеська область вода Новини Одеси атака відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
