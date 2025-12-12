В Одесі без води Пересипський, Київський і Хаджибейський райони

Без води ще два райони Одеси — зупинив роботу ключовий об’єкт
Через аварійне відключення електроенергії, унаслідок російської атаки, в Одесі зупинився об’єкт, який подає воду до Київського та більшої частини Хаджибейського районів. Водопостачання обіцяють відновити після повернення світла.
Про це у п'ятницю, 12 грудня, повідомляє Інфоксводоканал.
Коли з'явиться вода
За попередньою інформацією, на відновлення водопостачання може знадобитися кілька годин. Після подачі світла роботу об’єкта відновлять, і вода повернеться в домівки одеситів. Комунальні служби закликають містян зберігати спокій та, за можливості, зробити мінімальний запас води. Усі служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше усунути наслідки аварії.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, на ранок в Одесі без світла, води й тепла залишаються десятки тисяч абонентів. Також ми писали, що в місті частково зупинили роботу електротранспорту.
Читайте Новини.LIVE!