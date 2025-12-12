В Одесі без води Пересипський, Київський і Хаджибейський райони

Люди набирають воду у пляшки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через аварійне відключення електроенергії, унаслідок російської атаки, в Одесі зупинився об’єкт, який подає воду до Київського та більшої частини Хаджибейського районів. Водопостачання обіцяють відновити після повернення світла.

Про це у п'ятницю, 12 грудня, повідомляє Інфоксводоканал.

Коли з'явиться вода

За попередньою інформацією, на відновлення водопостачання може знадобитися кілька годин. Після подачі світла роботу об’єкта відновлять, і вода повернеться в домівки одеситів. Комунальні служби закликають містян зберігати спокій та, за можливості, зробити мінімальний запас води. Усі служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше усунути наслідки аварії.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, на ранок в Одесі без світла, води й тепла залишаються десятки тисяч абонентів. Також ми писали, що в місті частково зупинили роботу електротранспорту.