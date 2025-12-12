Деякі одесити залишилися без світла на декілька днів

Дівчина перевіряє генератор. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі після атак на енергетичну інфраструктуру не всі райони швидко повернуться до включення світла. У частині міста електропостачання обіцяють відновити за кілька днів, а за деякими адресами в графіках уже стоїть дата до кінця року.

Про це йдеться в повідомленнях ДТЕК Одеські електромережі на Facebook-сторінці та сайті.

Реклама

Читайте також:

Ситуація зі світлом в Одесі

Після нічних ворожих ударів по енергетиці ситуація з електропостачанням в Одесі залишається складною. Частина абонентів уже зі світлом, однак у деяких містян відключення затягнуться. За попередньою інформацією, в окремих мікрорайонах світло планують повернути протягом найближчих трьох днів.

Коментар ДТЕК. Фото: скриншот Facebook

Коментар щодо ситуації зі світлом. Фото: скриншот Facebook

Зазначимо, станом на 13:00 енергетикам вдалося заживити ще майже 8 тисяч родин. Водночас без електропостачання залишаються близько 84 тисяч клієнтів.

Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот

Водночас у низці адрес у системі обліку зазначено орієнтовну дату відновлення — до 31 грудня 2025 року. Фахівці пояснюють, що руйнування енергетичного обладнання значні, а частина об’єктів потребує складного та тривалого ремонту або повної заміни.

Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот dtek-oem.com.ua

Ситуацію ускладнюють і повітряні тривоги, які протягом дня лунають майже безперервно та змушують бригади переривати роботи. Першочергово електроенергію намагаються подати на об’єкти критичної інфраструктури, після чого — до житлових будинків. Мешканців просять стежити за офіційними повідомленнями та оновленнями графіків.

Нагадаємо, через знеструмлення об’єктів без тепла наразі перебувають 85 800 абонентів. Також ми писали, що у місті не працює електротранспорт та є відключення води.