Україна
Головна Одеса Частина районів Одеси залишилась без електрики на кілька днів

Частина районів Одеси залишилась без електрики на кілька днів

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 15:12
Деякі одесити залишилися без світла на декілька днів
Дівчина перевіряє генератор. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі після атак на енергетичну інфраструктуру не всі райони швидко повернуться до включення світла. У частині міста електропостачання обіцяють відновити за кілька днів, а за деякими адресами в графіках уже стоїть дата до кінця року.

Про це йдеться в повідомленнях ДТЕК Одеські електромережі на Facebook-сторінці та сайті. 

Читайте також:

Ситуація зі світлом в Одесі

Після нічних ворожих ударів по енергетиці ситуація з електропостачанням в Одесі залишається складною. Частина абонентів уже зі світлом, однак у деяких містян відключення затягнуться. За попередньою інформацією, в окремих мікрорайонах світло планують повернути протягом найближчих трьох днів.

Частина районів Одеси залишилась без електрики на кілька днів - фото 1
Коментар ДТЕК. Фото: скриншот Facebook
Частина районів Одеси залишилась без електрики на кілька днів - фото 2
Коментар щодо ситуації зі світлом. Фото: скриншот Facebook

Зазначимо, станом на 13:00 енергетикам вдалося заживити ще майже 8 тисяч родин. Водночас без електропостачання залишаються близько 84 тисяч клієнтів.

Частина районів Одеси залишилась без електрики на кілька днів - фото 3
Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот

Водночас у низці адрес у системі обліку зазначено орієнтовну дату відновлення — до 31 грудня 2025 року. Фахівці пояснюють, що руйнування енергетичного обладнання значні, а частина об’єктів потребує складного та тривалого ремонту або повної заміни.

Частина районів Одеси залишилась без електрики на кілька днів - фото 4
Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот dtek-oem.com.ua

Ситуацію ускладнюють і повітряні тривоги, які протягом дня лунають майже безперервно та змушують бригади переривати роботи. Першочергово електроенергію намагаються подати на об’єкти критичної інфраструктури, після чого — до житлових будинків. Мешканців просять стежити за офіційними повідомленнями та оновленнями графіків.

Нагадаємо, через знеструмлення об’єктів без тепла наразі перебувають 85 800 абонентів. Також ми писали, що у місті не працює електротранспорт та є відключення води

Одеса електроенергія Одеська область Новини Одеси відключення світла світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
