Головна Одеса Світло повертають повільно — Одещина серед найважчих регіонів

Світло повертають повільно — Одещина серед найважчих регіонів

Дата публікації: 12 грудня 2025 16:50
Атаки по енергетиці — Одещина найдовше без світла
Одеса без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після нічної атаки на енергетичну інфраструктуру Одещини ситуація зі світлом залишається однією з найскладніших в Україні. Постійні повітряні тривоги та загроза нових ударів гальмують відновлення електропостачання.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" заявив генеральний директор АТ "Оператор ринку" Олександр Гавва.

Читайте також:

Наслідки атаки на Одещину

За словами Гавви, у результаті нічної атаки без електропостачання на ранок залишилися близько 130 тисяч споживачів. Наразі енергетикам уже вдалося частково стабілізувати ситуацію, однак проблем залишається чимало.

"Електропостачання знову заживили 46 тисяч споживачів. Водночас ще 84 тисячі клієнтів залишаються без світла", — зазначив Олександр Гавва.

Він наголосив, що темпи відновлення напряму залежать від безпекової ситуації. Аварійні бригади змушені переривати роботи через майже безперервні повітряні тривоги та ризик повторних атак.

"Відновлення обмежене постійними тривогами й потенційними новими ударами Російської Федерації. Це фактично не дає можливості повноцінно та швидко відновлювати електромережі", — пояснив керівник компанії.

Ситуація у прифронтових регіонах

За словами Гавви, складна ситуація зі світлом зараз не лише на Одещині. Найбільше страждають прифронтові області, де атаки відбуваються регулярно.

"Дуже непроста ситуація зберігається у Полтавській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Там відключень більше, ніж у регіонах, що далі від лінії фронту", — сказав він.

Він також нагадав, що всі проблеми з електропостачанням через масовані удари РФ по енергетиці. Енергетики продовжують працювати у посиленому режимі. Першочергово світло намагаються повернути на об’єкти критичної інфраструктури, а потім до житлових будинків.

Нагадаємо, в Одесі електропостачання обіцяють відновити за кілька днів, а за деякими адресами в графіках уже стоїть дата до кінця року. Також у місті частково немає світла, тепла і води.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
