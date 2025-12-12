Взрыв прогремел в Одессе - какая угроза

Выход ракеты. Фото иллюстративное: кадр из видео

В Одессе сегодня, 12 декабря, прогремел мощный взрыв. Известно, что россияне атаковали баллистикой город.

Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины.

Сообщение о баллистической атаке. Фото: скриншот из Telegram

Детали атаки

Отметим, что перед взрывом в Одессе в очередной раз объявили о воздушной тревоге. Сигнал опасности прозвучал в шестой раз за день.

Сообщение о воздушной тревоге. Фото: скриншот из Telegram

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, ночью Одессу и область россияне массированно обстреляли ударными дронами, есть повреждения жилого дома, гражданской и энергетической инфраструктуры. Часть города осталась без света на несколько дней.