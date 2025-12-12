Відео
Україна

Головна Одеса В Одесі пролунав потужний вибух — що відомо

В Одесі пролунав потужний вибух — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 15:25
Вибух пролунав в Одесі — яка загроза
Вихід ракети. Фото ілюстративне: кадр із відео

В Одесі сьогодні, 12 грудня, пролунав потужний вибух. Відомо, що росіяни атакували балістикою місто.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Читайте також:
В Одесі пролунав потужний вибух — що відомо - фото 1
Повідомлення про балістичну атаку. Фото: скриншот з Telegram

Деталі атаки

Зазначимо, що перед вибухом в Одесі в черговий раз оголосили про повітряну тривогу. Сигнал небезпеки пролунав вшосте за день.

В Одесі пролунав потужний вибух — що відомо - фото 2
Повідомлення про повітряну тривогу. Фото: скриншот з Telegram

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, уночі Одесу та область росіяни масовано обстріляли ударними дронами, є пошкодження житлового будинку, цивільної та енергетичної інфраструктури. Частина міста залишилася без світла на декілька днів.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
