Вибух пролунав в Одесі — яка загроза

В Одесі пролунав потужний вибух — що відомо
В Одесі сьогодні, 12 грудня, пролунав потужний вибух. Відомо, що росіяни атакували балістикою місто.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.
Деталі атаки
Зазначимо, що перед вибухом в Одесі в черговий раз оголосили про повітряну тривогу. Сигнал небезпеки пролунав вшосте за день.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, уночі Одесу та область росіяни масовано обстріляли ударними дронами, є пошкодження житлового будинку, цивільної та енергетичної інфраструктури. Частина міста залишилася без світла на декілька днів.
