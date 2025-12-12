Відео
Після атаки РФ в Одесі горить судно — ЗМІ пишуть про пораненого

Після атаки РФ в Одесі горить судно — ЗМІ пишуть про пораненого

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 17:42
Пожежа на судні в Одесі після атаки РФ: є поранений
В Одеському порту горить судно. Фото: ЗМІ

Після російської атаки, яка відбулася сьогодні, 12 грудня по обіді, в Одесі спалахнула пожежа на судні. За попередніми даними, одна людина дістала поранення.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання "Суспільне".

Читайте також:

В Одесі горить судно

Офіційні служби станом на цей момент коментарів не надали. Проте відомо, що пожежа на судні в Одесі сталася після декількох вибухів у місті. Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що Росія атакує Одесі та околиці балістикою, ще пізніше в небі були зафіксовані й ударні дрони.

За попередньою інформацією, витоку небезпечних речовин не зафіксовано. Також немає даних про забруднення повітря хімічними сполуками. Деякі ЗМІ повідомляють, що пошкоджене судно належить Туреччині. 

Нагадаємо, уночі Одеса зазнала масованої ворожої атаки по енергетичній та комунальній інфраструктурі міста. Наразі без базових послуг, таких, як світло, вода та тепло, залишаються десятки тисяч абонентів.

В Міненерго уже повідомили, що ситуація зі світлом на Одещині залишається однією з найскладніших в Україні. Через постійні повітряні тривоги та загроза нових ударів гальмується відновлення.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
