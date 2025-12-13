Видео
Україна
Массированная атака на Одесчину — повреждена энергетика

Массированная атака на Одесчину — повреждена энергетика

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 09:04
Массированная воздушная атака в Одесской области: повреждена энергетика
Спасатели на месте пожара. Фото: ГСЧС

В ночь на 13 декабря Одесская область пережила одну из самых массированных воздушных атак со стороны россиян. Под ударами оказались гражданские объекты, энергетическая и промышленная инфраструктура, есть пострадавшие.

Об этом в субботу, 13 декабря, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

"Одесская область переживает одну из самых массированных воздушных атак врага. В течение ночи есть повреждения объектов гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры", — написал глава ОВА.

Атака на Одесскую область

В течение ночи российские войска нанесли серии ударов по территории Одесской области. По данным военной администрации, в результате атаки повреждены объекты гражданского назначения, административные здания, а также энергетическая инфраструктура. В нескольких местах вспыхнули пожары.

Спасатели ГСЧС работают на местах попаданий и ликвидируют последствия обстрелов. В отдельных районах области зафиксированы перебои с электроснабжением.

Пострадавшие в результате атаки

По его информации, в результате атаки пострадали два человека. Данных о погибших пока нет. В то же время по данным ГСЧС пострадавших четверо.

Также зафиксированы повреждения жилых домов, административного здания, гражданских автомобилей и пожарного авто. К ликвидации последствий привлекли более 100 спасателей ГСЧС. Они продолжают работать на местах ударов и разбирать завалы.

Напомним, российские оккупанты вечером в очередной раз атаковали Одессу. Также мы писали, что в Шостке под атакой российского дрона оказалась спортивная школа, где на момент удара находились дети.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
