Взрыв в Одесской области 13 декабря — РФ выпустила дроны

Спасатели тушат пожар после обстрелов. Фото: ГСЧС

Утром 13 декабря в Одесской области прогремели взрывы. Российские войска выпустили по региону ударные дроны.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и Суспільне.

Реклама

Читайте также:

Взрывы в Одесской области 13 декабря

Около 07:40 в Одесской области снова слышались взрывы. Накануне Воздушные силы сообщали о движении вражеских БпЛА в регионе.

Скриншот сообщения Воздушных сил

В то же время мониторинговые каналы отметили, что на область движутся около 30 дронов.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Кроме того, известно, что новые беспилотники продолжают появляться в акватории Черного моря. По данным местных пабликов, враг наносит удары по энергетической инфраструктуре.

Пока комментариев от местных властей не было.

Напомним, в ночь на 12 декабря в Одессе также раздавались взрывы. Город и область атаковали российские дроны.

Вследствие этого есть повреждения жилого дома, гражданской и энергетической инфраструктуры. Кроме того, часть города была без света.