Взрыв в Одесской области 13 декабря — РФ выпустила дроны

В Одесской области прогремел взрыв — детали
Утром 13 декабря в Одесской области прогремели взрывы. Российские войска выпустили по региону ударные дроны.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и Суспільне.
Взрывы в Одесской области 13 декабря
Около 07:40 в Одесской области снова слышались взрывы. Накануне Воздушные силы сообщали о движении вражеских БпЛА в регионе.
В то же время мониторинговые каналы отметили, что на область движутся около 30 дронов.
Кроме того, известно, что новые беспилотники продолжают появляться в акватории Черного моря. По данным местных пабликов, враг наносит удары по энергетической инфраструктуре.
Пока комментариев от местных властей не было.
Напомним, в ночь на 12 декабря в Одессе также раздавались взрывы. Город и область атаковали российские дроны.
Вследствие этого есть повреждения жилого дома, гражданской и энергетической инфраструктуры. Кроме того, часть города была без света.
Читайте Новини.LIVE!