Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одесской области прогремел взрыв — детали

В Одесской области прогремел взрыв — детали

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 07:43
Взрыв в Одесской области 13 декабря — РФ выпустила дроны
Спасатели тушат пожар после обстрелов. Фото: ГСЧС

Утром 13 декабря в Одесской области прогремели взрывы. Российские войска выпустили по региону ударные дроны.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и Суспільне.

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Одесской области 13 декабря

Около 07:40 в Одесской области снова слышались взрывы. Накануне Воздушные силы сообщали о движении вражеских БпЛА в регионе.

Вибухи в Одеській області 13 грудня
Скриншот сообщения Воздушных сил

В то же время мониторинговые каналы отметили, что на область движутся около 30 дронов.

Атака БпЛА на Одеську область 13 грудня
Скриншот сообщения мониторингового канала

Кроме того, известно, что новые беспилотники продолжают появляться в акватории Черного моря. По данным местных пабликов, враг наносит удары по энергетической инфраструктуре.

Пока комментариев от местных властей не было.

Напомним, в ночь на 12 декабря в Одессе также раздавались взрывы. Город и область атаковали российские дроны.

Вследствие этого есть повреждения жилого дома, гражданской и энергетической инфраструктуры. Кроме того, часть города была без света.

взрыв Одесская область обстрелы воздушная тревога война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации