Вибух в Одеській області 13 грудня — РФ випустила дрони

На Одещині пролунав вибух — деталі
Зранку 13 грудня в Одеській області пролунали вибухи. Російські війська випустили по регіону ударні дрони.
Про це повідомляють моніторингові канали та Суспільне.
Вибухи в Одеській області 13 грудня
Близько 07:40 на Одещині знову чулися вибухи. Напередодні Повітряні сили повідомляли про рух ворожих БпЛА в регіоні.
Водночас моніторингові канали зазначили, що на область рухаються близько 30 дронів.
Крім того, відомо, що нові безпілотники продовжують з'являтися в акваторії Чорного моря. За даними місцевих пабліків, ворог завдає ударів по енергетичній інфраструктурі.
Наразі коментарів від місцевої влади не було.
Нагадаємо, у ніч проти 12 грудня в Одесі також лунали вибухи. Місто та область атакували російські дрони.
Внаслідок цього є пошкодження житлового будинку, цивільної та енергетичної інфраструктури. Крім того, частина міста була без світла.
