Україна
Головна Одеса На Одещині пролунав вибух — деталі

На Одещині пролунав вибух — деталі

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 07:43
Вибух в Одеській області 13 грудня — РФ випустила дрони
Рятувальники гасять пожежу після обстрілів. Фото: ДСНС

Зранку 13 грудня в Одеській області пролунали вибухи. Російські війська випустили по регіону ударні дрони.

Про це повідомляють моніторингові канали та Суспільне.

Читайте також:

Вибухи в Одеській області 13 грудня

Близько 07:40 на Одещині знову чулися вибухи. Напередодні Повітряні сили повідомляли про рух ворожих БпЛА в регіоні.

Вибухи в Одеській області 13 грудня
Скриншот допису Повітряних сил

Водночас моніторингові канали зазначили, що на область рухаються близько 30 дронів.

Атака БпЛА на Одеську область 13 грудня
Скриншот допису моніторингового каналу

Крім того, відомо, що нові безпілотники продовжують з'являтися в акваторії Чорного моря. За даними місцевих пабліків, ворог завдає ударів по енергетичній інфраструктурі. 

Наразі коментарів від місцевої влади не було.

Нагадаємо, у ніч проти 12 грудня в Одесі також лунали вибухи. Місто та область атакували російські дрони. 

Внаслідок цього є пошкодження житлового будинку, цивільної та енергетичної інфраструктури. Крім того, частина міста була без світла.

вибух Одеська область обстріли повітряна тривога війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
