Масована повітряна атака на Одещину: пошкоджена енергетика

Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС

У ніч проти 13 грудня Одещина пережила одну з наймасованіших повітряних атак з боку ворога. Під ударами опинилися цивільні об’єкти, енергетична та промислова інфраструктура, є постраждалі.

Про це у суботу, 13 грудня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Одещина переживає одну з наймасованіших повітряних атак ворога. Упродовж ночі є пошкодження об’єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури", — написав очільник ОВА.

Атака на Одещину

Упродовж ночі російські війська завдали серії ударів по території Одеської області. За даними військової адміністрації, внаслідок атаки пошкоджено об’єкти цивільного призначення, адміністративні будівлі, а також енергетичну інфраструктуру. У кількох місцях спалахнули пожежі.

Рятувальники ДСНС працюють на місцях влучань і ліквідовують наслідки обстрілів. В окремих районах області зафіксовані перебої з електропостачанням.

Постраждалі внаслідок атаки

За його інформацією, внаслідок атаки постраждали двоє людей. Даних про загиблих наразі немає. Водночас за даними ДСНС постраждалих четверо.

Також зафіксовані пошкодження житлових будинків, адміністративної будівлі, цивільних автомобілів і пожежного авто. До ліквідації наслідків залучили понад 100 рятувальників ДСНС. Вони продовжують працювати на місцях ударів і розбирати завали.

Нагадаємо, російські окупанти ввечері вчергове атакували Одесу. Також ми писали, що в Шостці під атакою російського дрона опинилася спортивна школа, де на момент удару перебували діти.