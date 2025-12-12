Відео
Головна Одеса Окупанти вдруге за день атакували Одесу — які наслідки удару

Окупанти вдруге за день атакували Одесу — які наслідки удару

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 23:50
Окупанти РФ знову атакували Одесу — Олег Кіпер проінформував про ситуацію в місті
Рятувальники ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС України

Російські окупанти сьогодні ввечері знову атакували Одесу. Протиповітряні сили ЗСУ докладали всіх зусиль для захисту міста, але ворогу частково вдалось задумане. 

Про це повідомляє у своєму Телеграм очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Які наслідки атаки на Одесу

Окупанти вдруге за день атакували Одесу — які наслідки удару - фото 1
Повідомлення Олега Кіпера. Фото: Скриншот

За даними Олега Кіпера, в регіоні зафіксовані пошкодження об’єкта портової інфраструктури. Займання, яке почалось після атаки, вже ліквідували героїчні рятувальники ДСНС.

Очільник Одеської ОВА зазначив, що інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Він підкреслив, що це вже друга атака по цьому об’єкту за сьогодні, що вкотре підкреслює умисний характер ворожих ударів по цивільній інфраструктурі регіону.

Нагадаємо, сьогодні вдень після атаки окупантів РФ в Одесі спалахнула пожежа на судні. За попередніми даними, одна людина дістала поранення.

А минулої ночі Одеса зазнала масованої ворожої атаки по енергетичній та комунальній інфраструктурі міста. Наразі без базових послуг, таких, як світло, вода та тепло, залишаються десятки тисяч абонентів.

Одеса пожежа війна в Україні Олег Кіпер атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
