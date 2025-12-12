Оккупанты РФ снова атаковали Одессу — Олег Кипер проинформировал о ситуации в городе

Спасатели ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты сегодня вечером снова атаковали Одессу. Противовоздушные силы ВСУ прилагали все усилия для защиты города, но врагу частично удалось задуманное.

Об этом сообщает в своем Телеграмм глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Какие последствия атаки на Одессу

Сообщение Олега Кипера. Фото: Скриншот

По данным Олега Кипера, в регионе зафиксированы повреждения объекта портовой инфраструктуры. Возгорание, которое началось после атаки, уже ликвидировали героические спасатели ГСЧС.

Глава Одесской ОГА отметил, что информация о погибших и пострадавших не поступала. Он подчеркнул, что это уже вторая атака по этому объекту за сегодня, что еще раз подчеркивает умышленный характер вражеских ударов по гражданской инфраструктуре региона.

Напомним, сегодня днем после атаки оккупантов РФ в Одессе вспыхнул пожар на судне. По предварительным данным, один человек получил ранения.

А минувшей ночью Одесса подверглась массированной вражеской атаке по энергетической и коммунальной инфраструктуре города. Сейчас без базовых услуг, таких, как свет, вода и тепло, остаются десятки тысяч абонентов.