Масована атака на Одесу: місто без світла, води й тепла

Одеса без світла, тепла і води — наслідки масованої атаки
Після масованої російської атаки в Одесі знеструмлено об’єкти енергетичної інфраструктури. У більшій частині міста зникли електрика, тепло та водопостачання, є постраждалі.
Про це у суботу, 13 грудня, повідомив очільник МВА Сергій Лисак.
Атака на Одесу
За його словами, без електропостачання залишилися критично важливі системи, які забезпечують подачу води й тепла. У більшій частині міста наразі немає світла, тепла та централізованої води.
Попередньо відомо про декількох постраждалих. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Міські служби працюють у посиленому режимі. Лікарні перевели на автономне живлення від генераторів, там є необхідні запаси води та пального. Бюветні комплекси також працюють від резервних джерел електроенергії.
Пункти незламності й підвіз води в Одесі
Сергій Лисак повідомив, що в місті цілодобово відкриті пункти незламності. Крім того, мешканці можуть підзарядити телефони та інші гаджети у магазинах торгових мереж "Таврія-В", "Обжора", "Точка", "Копійка", "Сільпо". Військова адміністрація закликає бізнес не зачинятися та підтримати одеситів у складний момент.
Для жителів районів, де немає води, організовано підвіз технічної води.
Адреси підвозу технічної води:
Приморський район
- Французький бульвар, 12/3.
- Вулиця Педагогічна, 46а.
Хаджибейський район
- Вулиця Бугаївська, 46а.
- Тираспольське шосе, 27 (Автоваз).
- Вулиця Вадатурського, 15.
- Вулиця Святослава Рихтера, 126/128.
Київський район
- Вулиця Академіка Корольова, 9.
- Вулиця Академіка Корольова, 94.
- Проспект Князя Ярослава Мудрого, 19.
- Вулиця Наукова, 58/1.
Пересипський район
- Парк "Ентузіастів".
- Вулиця Паустовського, 31, у дворі.
- Вулиця Семена Палія, 125б, парковка перед ТЦ.
- Вулиця Семена Палія, 70, паркувальний майданчик перед магазином "Єва".
Нагадаємо, вчора російські окупанти атакували судно в Чорноморському порту. Також ми писали, що вночі в Одесі лунали вибухи.
