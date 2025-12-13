Масована атака на Одесу: місто без світла, води й тепла

Пожежа в Одесі після влучання. Фото: ДСНС

Після масованої російської атаки в Одесі знеструмлено об’єкти енергетичної інфраструктури. У більшій частині міста зникли електрика, тепло та водопостачання, є постраждалі.

Про це у суботу, 13 грудня, повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

Атака на Одесу

За його словами, без електропостачання залишилися критично важливі системи, які забезпечують подачу води й тепла. У більшій частині міста наразі немає світла, тепла та централізованої води.

Попередньо відомо про декількох постраждалих. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Міські служби працюють у посиленому режимі. Лікарні перевели на автономне живлення від генераторів, там є необхідні запаси води та пального. Бюветні комплекси також працюють від резервних джерел електроенергії.

Пункти незламності й підвіз води в Одесі

Сергій Лисак повідомив, що в місті цілодобово відкриті пункти незламності. Крім того, мешканці можуть підзарядити телефони та інші гаджети у магазинах торгових мереж "Таврія-В", "Обжора", "Точка", "Копійка", "Сільпо". Військова адміністрація закликає бізнес не зачинятися та підтримати одеситів у складний момент.

Для жителів районів, де немає води, організовано підвіз технічної води.

Адреси підвозу технічної води:

Приморський район

Французький бульвар, 12/3.

Вулиця Педагогічна, 46а.

Хаджибейський район

Вулиця Бугаївська, 46а.

Тираспольське шосе, 27 (Автоваз).

Вулиця Вадатурського, 15.

Вулиця Святослава Рихтера, 126/128.

Київський район

Вулиця Академіка Корольова, 9.

Вулиця Академіка Корольова, 94.

Проспект Князя Ярослава Мудрого, 19.

Вулиця Наукова, 58/1.

Пересипський район

Парк "Ентузіастів".

Вулиця Паустовського, 31, у дворі.

Вулиця Семена Палія, 125б, парковка перед ТЦ.

Вулиця Семена Палія, 70, паркувальний майданчик перед магазином "Єва".

Нагадаємо, вчора російські окупанти атакували судно в Чорноморському порту. Також ми писали, що вночі в Одесі лунали вибухи.