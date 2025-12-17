Задержки поездов в Одесской области из-за проблем с электричеством

На Одесчине проблемы с движением пригородных поездов — детали
В Одесской области затруднено движение пригородных поездов. Причина — проблемы с электроснабжением после вражеских атак. Задержки коснулись нескольких направлений в сторону Одессы. Движение продолжается, но с отклонением от графика.
Об этом сообщили в Укрзализныце.
Задержки поездов
Из-за перебоев с электроснабжением на железной дороге в Одесской области сегодня, 17 декабря, временно изменился график движения пригородных поездов. Пассажиров просят учитывать задержки при планировании поездок. Железнодорожники работают над стабилизацией движения.
Сейчас с опозданием курсируют такие поезда:
- поезд №6401 Колосовка — Одесса отправился со станции Черноморская с задержкой около одного часа;
- поезд №6403 Мартыновская — Одесса следует со станции Буялык с задержкой около 45 минут;
- поезд №6342/6341 Каролино-Бугаз — Одесса отправился с начальной станции с задержкой около 50 минут.
Напомним, мы сообщали о том, что в Одесской и Донецкой областях наихудшая ситуация с электроснабжением. Также мы писали, что Укрзализныця помогает одесситам во время отключений света.
Читайте Новини.LIVE!