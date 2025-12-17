Відео
Головна Одеса На Одещині проблеми з рухом приміських потягів — деталі

На Одещині проблеми з рухом приміських потягів — деталі

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 09:19
Затримки поїздів на Одещині через проблеми з електрикою
Потяг в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині ускладнено рух приміських поїздів. Причина — проблеми з електропостачанням після ворожих атак. Затримки торкнулися кількох напрямків у бік Одеси. Рух триває, але з відхиленням від графіка.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Читайте також:
На Одещині затримується рух потягів
Розклад затримок потягів. Фото: скриншот із Telegram

Затримки потягів

Через перебої з електропостачанням на залізниці в Одеській області сьогодні, 17 грудня, тимчасово змінився графік руху приміських поїздів. Пасажирів просять враховувати затримки під час планування поїздок. Залізничники працюють над стабілізацією руху.

Наразі із запізненням курсують такі поїзди:

  • поїзд №6401 Колосівка — Одеса відправився зі станції Чорноморська із затримкою близько однієї години;
  • поїзд №6403 Мартинівська — Одеса прямує зі станції Буялик із затримкою близько 45 хвилин;
  • поїзд №6342/6341 Кароліно-Бугаз — Одеса вирушив із початкової станції із затримкою близько 50 хвилин.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одеській та Донецькій областях найгірша ситуація з електропостачанням. Також ми писали, що Укрзалізниця допомагає одеситам під час відключень світла.

Одеса Укрзалізниця Одеська область Новини Одеси світло потяг
Автор:
Долженко Катерина
Автор:
Долженко Катерина
