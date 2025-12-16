Укрзалізниця запустила потяг-кухню в Одесі - графік роботи

Потяг-кухня на пероні в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Під час тривалих відключень електроенергії Одеса знову опинилася перед базовими викликами — відсутністю світла, тепла, води й можливості приготувати їжу. Проте навіть у таких непростих умовах знаходять рішенням став потяг-кухня "Укрзалізниці", який прибув до Одеси в перші дні блекауту. З ранку 14 числа команда почала роботу без зволікань, розгорнувши повноцінний процес приготування та доставки гарячої їжі.

Як зараз працює потяг як за лічені години після прибуття кухня вже готувала перші порції, журналісти Новини.LIVE розпитали у команди гуманітарної місії.

Потяг-кухня в Одесі

Робота потяга-кухні — це складний технічний процес, який потребує постійного контролю. В умовах відсутності централізованих комунікацій особливу роль відіграє автономне забезпечення водою, пальним та електроенергією. Команда працює цілодобово, щоб не допустити жодних збоїв. Навіть незначна технічна несправність може зупинити процес приготування їжі для тисяч людей. Саме тому кожен етап — від фільтрації води до постачання дизельного палива — перебуває під постійним наглядом.

"Моя основна задача — адміністративна робота та контроль технічного стану: своєчасне забезпечення дизельним пальним, водою, виконання обов’язків членами бригади. Наш обов’язок — щоб вода була завжди. Без якісної води кухня не працюватиме. Ми слідкуємо за фільтраційними станціями, які відповідають санітарним нормам", — пояснює начальник потягу, Ігор Коршунов.

Начальник потягу, Ігор Коршунов про роботу команди. Фото: Новини.LIVE

Розписаний потяг-кухня на пероні. Фото: Новини.LIVE

Потяг-кухня в Одесі працює вже кілька діб поспіль і за цей час встиг охопити значну кількість людей. Їжа готується централізовано, після чого фасується й розвозиться до гуманітарних центрів, пунктів незламності та соціальних установ.

Хто отримає безкоштовні обіди

Пріоритет надають тим, хто найбільше потребує допомоги: людям похилого віку, маломобільним громадянам, тим, хто залишився без тепла та світла. Щодня логістика змінюється відповідно до потреб, які надходять від військової адміністрації.

"В Одесі ми знаходимося вже третю добу. Тільки тут приготували понад 20 тисяч порцій. Машини завантажуються і розвозять їжу туди, де вона найбільш необхідна. Далі готуємо наступні партії — і знову в дорогу", — каже адміністратор проєкту, Дмитро Олькін.

Адміністратор проєкту, Олькін Дмитро про приготування обідів. Фото: Новини.LIVE

Працівник збирає бокс. Фото: Новини.LIVE

Меню формується з урахуванням простоти, поживності та можливості швидкої доставки. Гарячі страви пакуються у спеціальні бокси, які зберігають температуру, щоб їжа потрапляла до людей ще теплою. Окрім основних страв, додають хліб та смаколики. Усі порції готуються за заздалегідь узгодженими списками, що дозволяє уникнути хаосу навіть за відсутності стабільного зв’язку чи інтернету.

"Сьогодні в меню — рис, каша, курячі нагетси та морква по-корейськи. Також даємо хліб і смаколики. У нас є централізований список порцій, військова адміністрація надає потреби, а ми готуємо саме для тих районів, де це необхідно", — зазначає представник команди.

Чоловік кладе бокси до коробки. Фото: Новини.LIVE

Потяг-кухня — частина масштабного міжнародного проєкту, який працює в Україні вже майже два роки. За цей час команда побувала в десятках міст, які опинялися в кризових умовах через обстріли або тривалі відключення електроенергії. Одеса стала ще однією точкою на цій гуманітарній мапі. За словами організаторів, приїжджати сюди з такої причини важко морально, але необхідно.

"Це міжнародний проєкт фонду Говарда Бафета за підтримки "Укрзалізниці". Без неї нічого б не відбулося. Ми вже були в Харкові, Ізюмі, Кременчуці та багатьох інших містах. Загалом за цей час приготували понад 2,5 мільйона порцій", — розповідають організатори.

Команда працює над приготуванням обідів. Фото: Новини.LIVE

Робочий день команди починається ще вночі — інколи з третьої години ранку. Все залежить від обсягів і потреб регіону. Попри складні умови, команда працює без вихідних, розуміючи, що для багатьох людей гаряча їжа в ці дні — питання виживання.

Де отримати безкоштовний обід

Уже кілька днів поспіль готову їжу розвозять до територіальних центрів, пунктів незламності та центрів для ВПО. Соціальні працівники доставляють порції безпосередньо людям, які не можуть самостійно пересуватися. Окрім їжі, надають воду, теплі напої, медикаменти та одяг. За перші дні роботи допомогу отримали тисячі одеситів.

"Перший день — це було 5200 людей, вчора — 7000, сьогодні також близько 7000. Ми працюємо з пунктами незламності, соціальними центрами, щоб допомога дійшла до кожного, хто її потребує", — підсумовує радниця міського голови, Вероніка Етнарович.

Радниця міського голови, Вероніка Етнарович про те кому надаються обіди. Фото: Новини.LIVE

Бокси з гарячими обідами. Фото: Новини.LIVE

Потяг-кухня "Укрзалізниці" став для Одеси не просто гуманітарною ініціативою, а реальним елементом міської стійкості під час блекауту. В умовах, коли частина одеситів залишилася без світла, тепла й можливості приготувати їжу, автономна кухня змогла швидко закрити базову потребу — гаряче харчування. Завдяки злагодженій роботі команди, підтримці міжнародних партнерів і "Укрзалізниці" допомога доходить саме туди, де вона найбільш потрібна.

