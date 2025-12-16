Укрзализныця запустила поезд-кухню в Одессе — график работы

Поезд-кухня на перроне в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Во время длительных отключений электроэнергии Одесса снова оказалась перед базовыми вызовами — отсутствием света, тепла, воды и возможности приготовить еду. Однако даже в таких непростых условиях находят решением стал поезд-кухня "Укрзализныци", который прибыл в Одессу в первые дни блэкаута. С утра 14 числа команда начала работу без промедлений, развернув полноценный процесс приготовления и доставки горячей пищи.

Как сейчас работает поезд как через считанные часы после прибытия кухня уже готовила первые порции, журналисты Новости.LIVE расспросили у команды гуманитарной миссии.

Поезд-кухня в Одессе

Работа поезда-кухни — это сложный технический процесс, который требует постоянного контроля. В условиях отсутствия централизованных коммуникаций особую роль играет автономное обеспечение водой, топливом и электроэнергией. Команда работает круглосуточно, чтобы не допустить никаких сбоев. Даже незначительная техническая неисправность может остановить процесс приготовления пищи для тысяч людей. Именно поэтому каждый этап — от фильтрации воды до поставки дизельного топлива — находится под постоянным наблюдением.

"Моя основная задача — административная работа и контроль технического состояния: своевременное обеспечение дизельным топливом, водой, выполнение обязанностей членами бригады. Наша обязанность — чтобы вода была всегда. Без качественной воды кухня не будет работать. Мы следим за фильтрационными станциями, которые соответствуют санитарным нормам", — объясняет начальник поезда, Игорь Коршунов.

Начальник поезда, Игорь Коршунов о работе команды, Фото: Новини.LIVE

Расписанный поезд-кухня на перроне. Фото: Новини.LIVE

Поезд-кухня в Одессе работает уже несколько суток подряд и за это время успел охватить значительное количество людей. Еда готовится централизованно, после чего фасуется и развозится в гуманитарные центры, пункты несокрушимости и социальные учреждения.

Кто получит бесплатные обеды

Приоритет отдается тем, кто больше всего нуждается в помощи: пожилым людям, маломобильным гражданам, тем, кто остался без тепла и света. Ежедневно логистика меняется в соответствии с потребностями, которые поступают от военной администрации.

"В Одессе мы находимся уже третьи сутки. Только здесь приготовили более 20 тысяч порций. Машины загружаются и развозят еду туда, где она наиболее необходима. Далее готовим следующие партии — и снова в путь", — говорит администратор проекта, Дмитрий Олькин.

Администратор проекта, Олькин Дмитрий о приготовлении обедов. Фото: Новини.LIVE

Работник собирает бокс. Фото: Новини.LIVE

Меню формируется с учетом простоты, питательности и возможности быстрой доставки. Горячие блюда пакуются в специальные боксы, которые сохраняют температуру, чтобы еда попадала к людям еще теплой. Кроме основных блюд, добавляют хлеб и вкусности. Все порции готовятся по заранее согласованным спискам, что позволяет избежать хаоса даже при отсутствии стабильной связи или интернета.

"Сегодня в меню — рис, каша, куриные наггетсы и морковь по-корейски. Также даем хлеб и вкусности. У нас есть централизованный список порций, военная администрация предоставляет потребности, а мы готовим именно для тех районов, где это необходимо", — отмечает представитель команды.

Мужчина кладет боксы в коробку. Фото: Новини.LIVE

Поезд-кухня — часть масштабного международного проекта, который работает в Украине уже почти два года. За это время команда побывала в десятках городов, которые оказывались в кризисных условиях из-за обстрелов или длительных отключений электроэнергии. Одесса стала еще одной точкой на этой гуманитарной карте. По словам организаторов, приезжать сюда по такой причине тяжело морально, но необходимо.

"Это международный проект фонда Говарда Баффета при поддержке "Укрзализныци". Без нее ничего бы не произошло. Мы уже были в Харькове, Изюме, Кременчуге и многих других городах. Всего за это время приготовили более 2,5 миллиона порций", — рассказывают организаторы.

Команда работает над приготовлением обедов. Фото: Новини.LIVE

Рабочий день команды начинается еще ночью — иногда с трех часов утра. Все зависит от объемов и потребностей региона. Несмотря на сложные условия, команда работает без выходных, понимая, что для многих людей горячая еда в эти дни — вопрос выживания.

Где получить бесплатный обед

Уже несколько дней подряд готовую еду развозят в территориальные центры, пункты несокрушимости и центры для ВПЛ. Социальные работники доставляют порции непосредственно людям, которые не могут самостоятельно передвигаться. Кроме еды, предоставляют воду, теплые напитки, медикаменты и одежду. За первые дни работы помощь получили тысячи одесситов.

"Первый день — это было 5200 человек, вчера — 7000, сегодня также около 7000. Мы работаем с пунктами несокрушимости, социальными центрами, чтобы помощь дошла до каждого, кто в ней нуждается", — подытоживает советник городского головы, Вероника Этнарович.

Советник городского головы, Вероника Етнарович о том кому предоставляются обеды. Фото: Новини.LIVE

Боксы с горячими обедами. Фото: Новини.LIVE

Поезд-кухня "Укрзализныци" стал для Одессы не просто гуманитарной инициативой, а реальным элементом городской устойчивости во время блэкаута. В условиях, когда часть одесситов осталась без света, тепла и возможности приготовить еду, автономная кухня смогла быстро закрыть базовую потребность — горячее питание. Благодаря слаженной работе команды, поддержке международных партнеров и "Укрзализныци" помощь доходит именно туда, где она наиболее нужна.

Ранее мы писали, о том, где одесситы могут зарядить свои гаджеты во время тотального блэкаута. А также, о состоянии энергетики в Одессе, по состоянию на сегодня, когда начнут возвращать свет в дома.