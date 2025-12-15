Видео
Україна
Отключения света в Одессе — будут ли действовать графики завтра

Отключения света в Одессе — будут ли действовать графики завтра

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 20:46
Аварийные отключения света в Одесской области: какие графики будут 16 декабря
Дом в Одессе ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за постоянных масштабных ракетно-пушечных ударов по энергетическим объектам в большинстве регионов Украины вводятся стабилизационные графики для поддержания баланса энергосистемы. Однако в Одесской области ситуация сложнее чем в других областях. Поэтому 16 декабря здесь запланированы аварийные отключения электроснабжения.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Читайте также:

Аварийные отключения света

Стоит отметить, что из-за сложной ситуации в энергосистеме Одесской области введены аварийные отключения электроэнергии. Во время таких экстренных отключений стандартные графики, размещенные на официальном сайте, не применяются, поэтому жителям рекомендуют максимально экономить электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация изменит к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, каким будет ночной тариф на свет в январе. Также мы писали о том, как живут киевляне при отключениях света..

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
