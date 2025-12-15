Аварийные отключения света в Одесской области: какие графики будут 16 декабря

Отключения света в Одессе — будут ли действовать графики завтра
Из-за постоянных масштабных ракетно-пушечных ударов по энергетическим объектам в большинстве регионов Украины вводятся стабилизационные графики для поддержания баланса энергосистемы. Однако в Одесской области ситуация сложнее чем в других областях. Поэтому 16 декабря здесь запланированы аварийные отключения электроснабжения.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
Стоит отметить, что из-за сложной ситуации в энергосистеме Одесской области введены аварийные отключения электроэнергии. Во время таких экстренных отключений стандартные графики, размещенные на официальном сайте, не применяются, поэтому жителям рекомендуют максимально экономить электроэнергию.
Графики отключения света в Одессе
Если ситуация изменит к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
