График отключений света в Одессе на 15 декабря

Блэкаут в Одессе — какие прогнозы по свету на завтра
Вследствие постоянных массированных ракетно-дронных атак на энергетические объекты в большинстве регионов Украины вынужденно применяются стабилизационные графики для сбалансирования системы. Однако на Одесчине ситуация значительно сложнее, поэтому завтра, 15 декабря, в области будут применять аварийные отключения света.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе ввели аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.
Графики отключения света в Одессе
Если ситуация изменит к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, в Одессе постепенно восстанавливают подачу тепла и воды после российской атаки в ночь на 13 декабря. Также и городе наблюдаются перебои с мобильной связью..
