График отключений света в Одессе на 15 декабря

Блэкаут в Одессе.

Вследствие постоянных массированных ракетно-дронных атак на энергетические объекты в большинстве регионов Украины вынужденно применяются стабилизационные графики для сбалансирования системы. Однако на Одесчине ситуация значительно сложнее, поэтому завтра, 15 декабря, в области будут применять аварийные отключения света.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Аварийные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе ввели аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация изменит к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Одессе постепенно восстанавливают подачу тепла и воды после российской атаки в ночь на 13 декабря. Также и городе наблюдаются перебои с мобильной связью..