Отключение света в Одессе 14 декабря - актуальный график

Одесский оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за последствий повторных атак на энергетическую инфраструктуру Украины и в частности Одесской области, в регионах продолжают действовать ограничения электропотребления. Так завтра, 14 декабря, в Одессе и области снова вводят почасовые отключения света.

Об этом сообщили на официальном сайте НЭК Укрэнерго.

Графики отключения света в Одессе

Стабилизационные отключения света в Одессе будут применять ко всем группам. Проверить, к которой относится ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Экстренные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе могут ввести аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, из-за массированной атаки российских оккупантов Одесса осталась без света, воды и отопления. Также мы писали, что в Одесской области самая сложная ситуация после атаки..