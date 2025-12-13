Відключення світла в Одесі 14 грудня — актуальний графік

Одеський оперний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через наслідки повторних атак на енергетичну інфраструктуру України й зокрема Одещини, в регіонах продовжують діяти обмеження електроспоживання. Так завтра, 14 грудня, в Одесі та області знову запроваджують погодинні відключення світла.

Про це повідомили на офіційному сайті НЕК Укренерго.

Графіки відключення світла в Одесі

Стабілізаційні відключення світла в Одесі застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Екстрені відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні можуть ввести аварійні відключення світла. Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, через масовану атаку російських окупантів Одеса залишилася без світла, води й опалення. Також ми писали, що на Одещині найскладніша ситуація після атаки.