Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині найскладніша ситуація після атаки — як відновлюється

На Одещині найскладніша ситуація після атаки — як відновлюється

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 13:42
Дев’ята атака на енергосистему: Одещина без світла
Пошкоджена ТЕС. Фото ілюстративне: ДТЕК

Після чергової масованої атаки по енергосистемі України найважча ситуація склалася на Одещині, а також у Миколаївській і Херсонській областях. Без світла залишилися понад мільйон споживачів, але відновлювальні роботи вже тривають.

Про це в ефірі телемарафону "Факти ICTV" повідомив CEO НЕК Укренерго Віталій Зайченко. 

Реклама
Читайте також:

Важка ситуація зі світло на Одещині

За його словами, вночі Росія здійснила вже дев’яту масовану атаку на енергосистему України. Під удар потрапили як об’єкти "Укренерго", так і підстанції операторів системи розподілу.

"Найважка ситуація зараз на Одещині, а також у Миколаївській і Херсонській областях. Уражені об’єкти енергетики, зокрема підстанції як "Укренерго", так і обленерго", — зазначив він.

Станом на ранок без електропостачання залишалися понад мільйон абонентів. Водночас ремонтні бригади вже працюють на місцях.

"Ремонтні бригади "Укренерго" та операторів системи розподілу в Одесі, Миколаєві й Херсоні займаються розбором завалів і вже розпочали роботи з відновлення електропостачання. Сподіваємося, що сьогодні вдасться заживити більшу частину споживачів, які були відключені вночі", — повідомив Зайченко.

В Одесі ситуацію поступово стабілізують

Через знеструмлення в Одесі та області виникли проблеми не лише зі світлом, а й з водо- та теплопостачанням. За словами Віталія Зайченко, ситуацію поступово стабілізують.

"Вранці вже відбулася велика нарада за участі прем’єр-міністра та керівництва всіх екстрених служб. Розроблені плани із забезпечення водопостачання та допомоги населенню всім необхідним", — зазначив він.

За його словами, до ліквідації наслідків залучені ДСНС, Міністерство внутрішніх справ, залізниця та всі комунальні служби. 

Нагадаємо, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, пошкоджено енергетичну й цивільну інфраструктуру. Також ми писали, що в Одесі тимчасово зупинився електротранспорт.

Одеса вибух Одеська область Новини Одеси ракети атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації