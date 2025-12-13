Дев’ята атака на енергосистему: Одещина без світла

На Одещині найскладніша ситуація після атаки — як відновлюється
Після чергової масованої атаки по енергосистемі України найважча ситуація склалася на Одещині, а також у Миколаївській і Херсонській областях. Без світла залишилися понад мільйон споживачів, але відновлювальні роботи вже тривають.
Про це в ефірі телемарафону "Факти ICTV" повідомив CEO НЕК Укренерго Віталій Зайченко.
Важка ситуація зі світло на Одещині
За його словами, вночі Росія здійснила вже дев’яту масовану атаку на енергосистему України. Під удар потрапили як об’єкти "Укренерго", так і підстанції операторів системи розподілу.
"Найважка ситуація зараз на Одещині, а також у Миколаївській і Херсонській областях. Уражені об’єкти енергетики, зокрема підстанції як "Укренерго", так і обленерго", — зазначив він.
Станом на ранок без електропостачання залишалися понад мільйон абонентів. Водночас ремонтні бригади вже працюють на місцях.
"Ремонтні бригади "Укренерго" та операторів системи розподілу в Одесі, Миколаєві й Херсоні займаються розбором завалів і вже розпочали роботи з відновлення електропостачання. Сподіваємося, що сьогодні вдасться заживити більшу частину споживачів, які були відключені вночі", — повідомив Зайченко.
В Одесі ситуацію поступово стабілізують
Через знеструмлення в Одесі та області виникли проблеми не лише зі світлом, а й з водо- та теплопостачанням. За словами Віталія Зайченко, ситуацію поступово стабілізують.
"Вранці вже відбулася велика нарада за участі прем’єр-міністра та керівництва всіх екстрених служб. Розроблені плани із забезпечення водопостачання та допомоги населенню всім необхідним", — зазначив він.
За його словами, до ліквідації наслідків залучені ДСНС, Міністерство внутрішніх справ, залізниця та всі комунальні служби.
Нагадаємо, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, пошкоджено енергетичну й цивільну інфраструктуру. Також ми писали, що в Одесі тимчасово зупинився електротранспорт.
