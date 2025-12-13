Одеса після атаки: місто без світла і води

Пошкоджена ТЕС. Фото ілюстративне: ДТЕК

Після однієї з наймасованіших атак Росії Одеса зазнала серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури. У місті тимчасово відсутні електро- та водопостачання, відновлювальні роботи розпочали негайно.

Про це у суботу, 13 грудня, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Реклама

Читайте також:

"Провела координаційну нараду з профільними міністерствами та керівництвом енергетичних компаній для ліквідації наслідків нічного обстрілу Одеси. Внаслідок однієї з наймасованіших атак в місті суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури, відсутнє світло і вода", — написала прем'єрка.

Ситуація в Одесі

За її словами в Одесі та області масштабні пошкодження, через які частина міста залишилася без світла і води. Одразу після обстрілів відповідні служби розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Міські лікарні, об’єкти життєзабезпечення та критичної інфраструктури перевели на альтернативні джерела живлення. Бювети працюють від генераторів. У районах організували підвіз технічної води та розгорнули пункти незламності для мешканців.

"Доручила Одеській ОВА інформувати населення про ситуацію із електро- і водопостачанням", — додала Юлія Свириденко.

Наразі за її інформацією, усі служби працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в місті.

Нагадаємо, в Одесі через знеструмлення ключових об’єктів водоканалу майже по всьому місту зникло водопостачання. Також ми писали, що на знеструмлених ділянках Укрзалізниці із самого ранку працюють резервні теплотяги.