Україна
Головна Одеса Одеса без світла — що відомо про терміни відновлення

Одеса без світла — що відомо про терміни відновлення

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 11:09
Одеса після атаки: місто без світла і води
Пошкоджена ТЕС. Фото ілюстративне: ДТЕК

Після однієї з наймасованіших атак Росії Одеса зазнала серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури. У місті тимчасово відсутні електро- та водопостачання, відновлювальні роботи розпочали негайно.

Про це у суботу, 13 грудня, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Читайте також:

"Провела координаційну нараду з профільними міністерствами та керівництвом енергетичних компаній для ліквідації наслідків нічного обстрілу Одеси. Внаслідок однієї з наймасованіших атак в місті суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури, відсутнє світло і вода", — написала прем'єрка.

Ситуація в Одесі

За її словами в Одесі та області масштабні пошкодження, через які частина міста залишилася без світла і води. Одразу після обстрілів відповідні служби розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Міські лікарні, об’єкти життєзабезпечення та критичної інфраструктури перевели на альтернативні джерела живлення. Бювети працюють від генераторів. У районах організували підвіз технічної води та розгорнули пункти незламності для мешканців.

"Доручила Одеській ОВА інформувати населення про ситуацію із електро- і водопостачанням", — додала Юлія Свириденко.

Наразі за її інформацією, усі служби працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в місті.

Нагадаємо, в Одесі через знеструмлення ключових об’єктів водоканалу майже по всьому місту зникло водопостачання. Також ми писали, що на знеструмлених ділянках Укрзалізниці із самого ранку працюють резервні теплотяги.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси світло атака відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
