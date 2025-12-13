Одесса после атаки: город без света и воды: город без света и воды

Поврежденная ТЭС. Фото иллюстративное: ДТЭК

После одной из самых массированных атак России Одесса получила серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. В городе временно отсутствуют электро- и водоснабжение, восстановительные работы начали немедленно.

Об этом в субботу, 13 декабря, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Провела координационное совещание с профильными министерствами и руководством энергетических компаний для ликвидации последствий ночного обстрела Одессы. В результате одной из самых массированных атак в городе существенные повреждения энергетической инфраструктуры, отсутствует свет и вода", — написала премьер.

Ситуация в Одессе

По ее словам в Одессе и области масштабные повреждения, из-за которых часть города осталась без света и воды. Сразу после обстрелов соответствующие службы начали аварийно-восстановительные работы.

Городские больницы, объекты жизнеобеспечения и критической инфраструктуры перевели на альтернативные источники питания. Бюветы работают от генераторов. В районах организовали подвоз технической воды и развернули пункты несокрушимости для жителей.

"Поручила Одесской ОВА информировать население о ситуации с электро- и водоснабжением", — добавила Юлия Свириденко.

Сейчас по ее информации, все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию в городе.

Напомним, в Одессе из-за обесточивания ключевых объектов водоканала почти по всему городу исчезло водоснабжение. Также мы писали, что на обесточенных участках Укрзализныци с самого утра работают резервные теплопоезда.