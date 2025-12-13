В Одессе почти полностью исчезла вода из-за отключений

Мужчина набирает техническую воду. Фото: ЖКС Одессы

В Одессе из-за обесточивания ключевых объектов водоканала почти по всему городу исчезло водоснабжение. Вода есть только в отдельных микрорайонах, остальным жителям организовали подвоз технической воды.

Об этом в субботу, 13 декабря, сообщили в Инфоксводоканале.

В Одессе нет воды

По их данным, в городе остаются без электроэнергии мощные объекты водоснабжения, работа которых от генераторов технически невозможна. Из-за этого вода временно отсутствует для большинства потребителей Одессы.

Водоснабжение пока сохранено только в районах бывших жилмассивов Ленпоселок, Большевик, Застава, Слободка, а также в Междуречье. В других частях города подача воды приостановлена до восстановления электроснабжения.

В водоканале сообщают, что после возвращения света система сразу начнет работу. Обо всех изменениях обещают информировать дополнительно.

Чтобы минимизировать неудобства для жителей, в районах Одессы организовали подвоз технической воды.

Адреса подвоза воды

Приморский район:

Французский бульвар, 12/3

улица Педагогическая, 46а

Хаджибейский район:

улица Бугаевская, 46а

Тираспольское шоссе, 27 (Автоваз)

улица Вадатурского, 15

улица Святослава Рихтера, 126/128

Киевский район:

улица Академика Королева, 9

улица Академика Королева, 94

проспект Князя Ярослава Мудрого, 19

улица Научная, 58/1

Пересыпский район:

парк "Энтузиастов"

улица Паустовского, 31, во дворе

улица Семена Палия, 125б, парковка перед ТЦ

улица Семена Палия, 70, площадка перед магазином "Ева"

Адреса бюветов в Одессе

Сейчас в городе функционируют 19 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4;

Героев обороны 69.

Напомним, после массированной российской атаки в Одессе обесточены объекты энергетической инфраструктуры. Также мы писали, что в Николаеве масштабные повреждения инфраструктуры и длительные перебои с электроснабжением.