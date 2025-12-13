В Одессе почти полностью исчезла вода из-за отключений

В Одессе остановили работу объекты водоканала — где набрать воды
В Одессе из-за обесточивания ключевых объектов водоканала почти по всему городу исчезло водоснабжение. Вода есть только в отдельных микрорайонах, остальным жителям организовали подвоз технической воды.
Об этом в субботу, 13 декабря, сообщили в Инфоксводоканале.
В Одессе нет воды
По их данным, в городе остаются без электроэнергии мощные объекты водоснабжения, работа которых от генераторов технически невозможна. Из-за этого вода временно отсутствует для большинства потребителей Одессы.
Водоснабжение пока сохранено только в районах бывших жилмассивов Ленпоселок, Большевик, Застава, Слободка, а также в Междуречье. В других частях города подача воды приостановлена до восстановления электроснабжения.
В водоканале сообщают, что после возвращения света система сразу начнет работу. Обо всех изменениях обещают информировать дополнительно.
Чтобы минимизировать неудобства для жителей, в районах Одессы организовали подвоз технической воды.
Адреса подвоза воды
Приморский район:
- Французский бульвар, 12/3
- улица Педагогическая, 46а
Хаджибейский район:
- улица Бугаевская, 46а
- Тираспольское шоссе, 27 (Автоваз)
- улица Вадатурского, 15
- улица Святослава Рихтера, 126/128
Киевский район:
- улица Академика Королева, 9
- улица Академика Королева, 94
- проспект Князя Ярослава Мудрого, 19
- улица Научная, 58/1
Пересыпский район:
- парк "Энтузиастов"
- улица Паустовского, 31, во дворе
- улица Семена Палия, 125б, парковка перед ТЦ
- улица Семена Палия, 70, площадка перед магазином "Ева"
Адреса бюветов в Одессе
Сейчас в городе функционируют 19 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4;
- Героев обороны 69.
Напомним, после массированной российской атаки в Одессе обесточены объекты энергетической инфраструктуры. Также мы писали, что в Николаеве масштабные повреждения инфраструктуры и длительные перебои с электроснабжением.
