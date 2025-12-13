Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе остановили работу объекты водоканала — где набрать воды

В Одессе остановили работу объекты водоканала — где набрать воды

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 10:35
В Одессе почти полностью исчезла вода из-за отключений
Мужчина набирает техническую воду. Фото: ЖКС Одессы

В Одессе из-за обесточивания ключевых объектов водоканала почти по всему городу исчезло водоснабжение. Вода есть только в отдельных микрорайонах, остальным жителям организовали подвоз технической воды.

Об этом в субботу, 13 декабря, сообщили в Инфоксводоканале.

Реклама
Читайте также:

В Одессе нет воды

По их данным, в городе остаются без электроэнергии мощные объекты водоснабжения, работа которых от генераторов технически невозможна. Из-за этого вода временно отсутствует для большинства потребителей Одессы.

Водоснабжение пока сохранено только в районах бывших жилмассивов Ленпоселок, Большевик, Застава, Слободка, а также в Междуречье. В других частях города подача воды приостановлена до восстановления электроснабжения.

В водоканале сообщают, что после возвращения света система сразу начнет работу. Обо всех изменениях обещают информировать дополнительно.

Чтобы минимизировать неудобства для жителей, в районах Одессы организовали подвоз технической воды.

Адреса подвоза воды

Приморский район:

  • Французский бульвар, 12/3
  • улица Педагогическая, 46а

Хаджибейский район:

  • улица Бугаевская, 46а
  • Тираспольское шоссе, 27 (Автоваз)
  • улица Вадатурского, 15
  • улица Святослава Рихтера, 126/128

Киевский район:

  • улица Академика Королева, 9
  • улица Академика Королева, 94
  • проспект Князя Ярослава Мудрого, 19
  • улица Научная, 58/1

Пересыпский район:

  • парк "Энтузиастов"
  • улица Паустовского, 31, во дворе
  • улица Семена Палия, 125б, парковка перед ТЦ
  • улица Семена Палия, 70, площадка перед магазином "Ева"

Адреса бюветов в Одессе

Сейчас в городе функционируют 19 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4;
  • Героев обороны 69.

Напомним, после массированной российской атаки в Одессе обесточены объекты энергетической инфраструктуры. Также мы писали, что в Николаеве масштабные повреждения инфраструктуры и длительные перебои с электроснабжением.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации