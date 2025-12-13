Атака на Николаев: город без электроснабжения: город без электроснабжения

Люди включают генератор. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Николаев и область пережили одну из самых массовых воздушных атак за последнее время. Из-за ударов есть пострадавшие, масштабные повреждения инфраструктуры и длительные перебои с электроснабжением. Город и общины срочно перевели критическую инфраструктуру на резервное питание.

Об этом в субботу, 13 декабря, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Ночью без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов, критическая инфраструктура и электротранспорт города Николаева", — написал он.

Атака на Николаев

По информации областной военной администрации, повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры. Под удар также попал частный сектор в Николаеве. На данный момент известно о пяти пострадавших, всем оказывается необходимая помощь.

"Госпитализированы три человека — 43-летний мужчина, 48-летняя женщина и 16-летняя девушка. У всех состояние средней тяжести. Двум людям медицинская помощь оказана амбулаторно", — добавил Виталий Ким.

Без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов, а также часть Николаева. Обесточивание коснулось критической инфраструктуры и электротранспорта. Все экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Николаев на генераторах

По словам главы Николаевской ОГА, город оперативно перевели на резервные источники питания. Начат запуск Николаевской ТЭЦ путем собственных когенерационных установок. От генераторов уже работают 45 наиболее мощных районных и квартальных котельных "Николаевоблтеплоэнерго", что позволяет обеспечить теплом около 85% потребителей. Подключение остальных котельных продолжается.

Пункты несокрушимости на Николаевщине

В области открыли 200 пунктов несокрушимости. Из них 37 работают в Николаеве, 73 — в Баштанском районе и 90 — в Николаевском районе.

Работа общественного транспорта в Николаеве

Виталий Ким также сообщил, что общественный транспорт в Николаеве частично возобновил работу. На маршруты вышли 38 троллейбусов с автономным ходом, 38 автобусов и 221 единица частного транспорта. Всего в городе курсирует 297 единиц транспорта.

Напомним, россияне массированно атаковали Одессу этой ночью. Город частично без тепла, света и воды.