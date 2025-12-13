Відео
Головна Одеса Миколаїв після нічного удару — місто перейшло на генератори

Миколаїв після нічного удару — місто перейшло на генератори

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 09:45
Атака на Миколаїв: місто без електропостачання
Люди вмикають генератор. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Миколаїв та область пережили одну з наймасовіших повітряних атак за останній час. Через удари є постраждалі, масштабні пошкодження інфраструктури та тривалі перебої з електропостачанням. Місто й громади терміново перевели критичну інфраструктуру на резервне живлення.

Про це у суботу, 13 грудня, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Читайте також:

"Вночі без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів, критична інфраструктура та електротранспорт міста Миколаєва", — написав він.

Атака на Миколаїв

За інформацією обласної військової адміністрації, пошкоджено об’єкти критичної та промислової інфраструктури. Під удар також потрапив приватний сектор у Миколаєві. Станом на зараз відомо про п'ятьох постраждалих, усім надають необхідну допомогу.

"Госпіталізовано троє людей — 43-річний чоловік, 48-річна жінка та 16-річна дівчина. У всіх стан середньої тяжкості. Двом людям медична допомога надана амбулаторно", — додав Віталій Кім.

Без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів, а також частина Миколаєва. Знеструмлення торкнулося критичної інфраструктури й електротранспорту. Всі екстрені та комунальні служби працюють у посиленому режимі.

Миколаїв на генераторах

За словами очільника Миколаївської ОВА, місто оперативно перевели на резервні джерела живлення. Розпочато запуск Миколаївської ТЕЦ шляхом власних когенераційних установок. Від генераторів уже працюють 45 найбільш потужних районних і квартальних котелень "Миколаївоблтеплоенерго", що дозволяє забезпечити теплом близько 85% споживачів. Підключення решти котелень триває.

Пункти незламності на Миколаївщині

В області відкрили 200 пунктів незламності. З них 37 працюють у Миколаєві, 73 — у Баштанському районі та 90 — у Миколаївському районі.

Робота громадського транспорту у Миколаєві

Віталій Кім також повідомив, що громадський транспорт у Миколаєві частково відновив роботу. На маршрути вийшли 38 тролейбусів з автономним ходом, 38 автобусів і 221 одиниця приватного транспорту. Загалом у місті курсує 297 одиниць транспорту.

Нагадаємо, росіяни масовано атакували Одесу цієї ночі. Місто частково без тепла, світла і води.

Миколаїв обстріли Миколаївська область Новини Одеси світло атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
