В Одесі майже повністю зникла вода через відключення

Чоловік набирає технічну воду. Фото: ЖКС Одеси

В Одесі через знеструмлення ключових об’єктів водоканалу майже по всьому місту зникло водопостачання. Вода є лише в окремих мікрорайонах, решті мешканців організували підвіз технічної води.

Про це у суботу, 13 грудня, повідомили в Інфоксводоканалі.

Реклама

Читайте також:

В Одесі немає води

За їхніми даними, у місті залишаються без електроенергії найпотужніші об’єкти водопостачання, робота яких від генераторів технічно неможлива. Через це вода тимчасово відсутня для більшості споживачів Одеси.

Водопостачання наразі збережене лише в районах колишніх житломасивів Ленселище, Більшовик, Застава, Слобідка, а також у Міжлиманні. В інших частинах міста подачу води призупинено до відновлення електропостачання.

У водоканалі повідомляють, що після повернення світла система одразу почне роботу. Про всі зміни обіцяють інформувати додатково.

Щоб мінімізувати незручності для мешканців, у районах Одеси організували підвіз технічної води.

Адреси підвозу води

Приморський район:

Французький бульвар, 12/3

вулиця Педагогічна, 46а

Хаджибейський район:

вулиця Бугаївська, 46а

Тираспольське шосе, 27 (Автоваз)

вулиця Вадатурського, 15

вулиця Святослава Рихтера, 126/128

Київський район:

вулиця Академіка Корольова, 9

вулиця Академіка Корольова, 94

проспект Князя Ярослава Мудрого, 19

вулиця Наукова, 58/1

Пересипський район:

парк "Ентузіастів"

вулиця Паустовського, 31, у дворі

вулиця Семена Палія, 125б, парковка перед ТЦ

вулиця Семена Палія, 70, майданчик перед магазином "Єва"

Адреси бюветів в Одесі

Наразі у місті функціонують 19 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4;

Героїв оборони 69.

Нагадаємо, після масованої російської атаки в Одесі знеструмлено об’єкти енергетичної інфраструктури. Також ми писали, що у Миколаєві масштабні пошкодження інфраструктури та тривалі перебої з електропостачанням.