В Одесі майже повністю зникла вода через відключення

В Одесі зупинили роботу об’єкти водоканалу — де набрати води
В Одесі через знеструмлення ключових об’єктів водоканалу майже по всьому місту зникло водопостачання. Вода є лише в окремих мікрорайонах, решті мешканців організували підвіз технічної води.
Про це у суботу, 13 грудня, повідомили в Інфоксводоканалі.
В Одесі немає води
За їхніми даними, у місті залишаються без електроенергії найпотужніші об’єкти водопостачання, робота яких від генераторів технічно неможлива. Через це вода тимчасово відсутня для більшості споживачів Одеси.
Водопостачання наразі збережене лише в районах колишніх житломасивів Ленселище, Більшовик, Застава, Слобідка, а також у Міжлиманні. В інших частинах міста подачу води призупинено до відновлення електропостачання.
У водоканалі повідомляють, що після повернення світла система одразу почне роботу. Про всі зміни обіцяють інформувати додатково.
Щоб мінімізувати незручності для мешканців, у районах Одеси організували підвіз технічної води.
Адреси підвозу води
Приморський район:
- Французький бульвар, 12/3
- вулиця Педагогічна, 46а
Хаджибейський район:
- вулиця Бугаївська, 46а
- Тираспольське шосе, 27 (Автоваз)
- вулиця Вадатурського, 15
- вулиця Святослава Рихтера, 126/128
Київський район:
- вулиця Академіка Корольова, 9
- вулиця Академіка Корольова, 94
- проспект Князя Ярослава Мудрого, 19
- вулиця Наукова, 58/1
Пересипський район:
- парк "Ентузіастів"
- вулиця Паустовського, 31, у дворі
- вулиця Семена Палія, 125б, парковка перед ТЦ
- вулиця Семена Палія, 70, майданчик перед магазином "Єва"
Адреси бюветів в Одесі
Наразі у місті функціонують 19 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4;
- Героїв оборони 69.
Нагадаємо, після масованої російської атаки в Одесі знеструмлено об’єкти енергетичної інфраструктури. Також ми писали, що у Миколаєві масштабні пошкодження інфраструктури та тривалі перебої з електропостачанням.
