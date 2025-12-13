Відео
В Одесі зупинили роботу об'єкти водоканалу — де набрати води

В Одесі зупинили роботу об’єкти водоканалу — де набрати води

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 10:35
В Одесі майже повністю зникла вода через відключення
Чоловік набирає технічну воду. Фото: ЖКС Одеси

В Одесі через знеструмлення ключових об’єктів водоканалу майже по всьому місту зникло водопостачання. Вода є лише в окремих мікрорайонах, решті мешканців організували підвіз технічної води.

Про це у суботу, 13 грудня, повідомили в Інфоксводоканалі.

Читайте також:

В Одесі немає води

За їхніми даними, у місті залишаються без електроенергії найпотужніші об’єкти водопостачання, робота яких від генераторів технічно неможлива. Через це вода тимчасово відсутня для більшості споживачів Одеси.

Водопостачання наразі збережене лише в районах колишніх житломасивів Ленселище, Більшовик, Застава, Слобідка, а також у Міжлиманні. В інших частинах міста подачу води призупинено до відновлення електропостачання.

У водоканалі повідомляють, що після повернення світла система одразу почне роботу. Про всі зміни обіцяють інформувати додатково.

Щоб мінімізувати незручності для мешканців, у районах Одеси організували підвіз технічної води.

Адреси підвозу води

Приморський район:

  • Французький бульвар, 12/3
  • вулиця Педагогічна, 46а

Хаджибейський район:

  • вулиця Бугаївська, 46а
  • Тираспольське шосе, 27 (Автоваз)
  • вулиця Вадатурського, 15
  • вулиця Святослава Рихтера, 126/128

Київський район:

  • вулиця Академіка Корольова, 9
  • вулиця Академіка Корольова, 94
  • проспект Князя Ярослава Мудрого, 19
  • вулиця Наукова, 58/1

Пересипський район:

  • парк "Ентузіастів"
  • вулиця Паустовського, 31, у дворі
  • вулиця Семена Палія, 125б, парковка перед ТЦ
  • вулиця Семена Палія, 70, майданчик перед магазином "Єва"

Адреси бюветів в Одесі

Наразі у місті функціонують 19 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4;
  • Героїв оборони 69.

Нагадаємо, після масованої російської атаки в Одесі знеструмлено об’єкти енергетичної інфраструктури. Також ми писали, що у Миколаєві масштабні пошкодження інфраструктури та тривалі перебої з електропостачанням.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
