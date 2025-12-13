Видео
Главная Одесса Железная дорога под ударом — как курсируют поезда в Одессе

Железная дорога под ударом — как курсируют поезда в Одессе

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 10:51
Задержки поездов в Одессе после обстрелов: актуальная ситуация
Поезд прибыл на станцию. Фото иллюстративное: Укрзализныця

Несмотря на масштабные удары по энергетической инфраструктуре Одесской области железнодорожное движение в регионе не остановилось. На обесточенных участках с самого утра работают резервные тепловозы, однако часть рейсов идет с существенными задержками.

Об этом в субботу, 13 декабря, сообщили в Укрзализныце.

Читайте также:

Движение поездов после обстрелов

Там сообщили, что компания перевела часть маршрутов на резервную тягу. Это позволило сохранить сообщение, хотя график движения пока нарушен.

По состоянию на утро зафиксированы следующие задержки поездов:

  • №128 Запорожье — Львов — с опозданием более 3,5 часов;
  • №77 Ковель — Одесса — более чем на 1,5 часа;
  • №25 Ясиня — Одесса — почти на 3 часа;
  • №11 Львов — Одесса — около 4 часов;
  • №6251 Вапнярка — Одесса — почти на 6 часов;
  • №6201 Раздельная-1 — Одесса — более 1,5 часа;
  • №6208 Одесса — Раздельная-1 — около 3,5 часов.

Отменены пригородные рейсы

Из-за последствий обстрелов временно не курсируют пригородные поезда:

  • №6401 Колосовка — Одесса;
  • №6255 Одесса — Вапнярка;
  • №6341 Каролино-Бугаз — Одесса.

Также из-за задержки поезда из Киева отправление рейса №764 Одесса — Киев отложено ориентировочно на три часа.

Вокзал работает автономно

По данным Укрзализныци, несмотря на обесточивание части города, главный железнодорожный вокзал Одессы запитан от резервного генератора. Он работает в штатном режиме, открыты залы ожидания, "крепость несокрушимости", детская и игровая зоны.

Напомним, в Одессе обесточены объекты энергетической инфраструктуры. В городе не работают объекты водоснабжения.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
