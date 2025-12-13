Відео
Головна Одеса Залізниця під ударами — стало відомо, як курсують поїзди в Одесі

Залізниця під ударами — стало відомо, як курсують поїзди в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 10:51
Затримки поїздів в Одесі після обстрілів: актуальна ситуація
Поїзд прибув на станцію. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

Попри масштабні удари по енергетичній інфраструктурі Одещини залізничний рух у регіоні не зупинився. На знеструмлених ділянках із самого ранку працюють резервні теплотяги, однак частина рейсів іде із суттєвими затримками.

Про це у суботу, 13 грудня, повідомили в Укрзалізниці.

Читайте також:

Рух поїздів після обстрілів

Там повідомили, що компанія перевела частину маршрутів на резервну тягу. Це дозволило зберегти сполучення, хоча графік руху наразі порушений.

Станом на ранок зафіксовані такі затримки поїздів:

  • №128 Запоріжжя — Львів — із запізненням понад 3,5 години;
  • №77 Ковель — Одеса — більше ніж на 1,5 години;
  • №25 Ясіня — Одеса — майже на 3 години;
  • №11 Львів — Одеса — близько 4 годин;
  • №6251 Вапнярка — Одеса — майже на 6 годин;
  • №6201 Роздільна-1 — Одеса — понад 1,5 години;
  • №6208 Одеса — Роздільна-1 — близько 3,5 години.

Скасовані приміські рейси

Через наслідки обстрілів тимчасово не курсують приміські поїзди:

  • №6401 Колосівка — Одеса;
  • №6255 Одеса — Вапнярка;
  • №6341 Кароліно-Бугаз — Одеса.

Також через затримку поїзда з Києва відправлення рейса №764 Одеса — Київ відкладене орієнтовно на три години.

Вокзал працює автономно

За даними Укрзалізниці, попри знеструмлення частини міста, головний залізничний вокзал Одеси заживлений від резервного генератора. Він працює у штатному режимі, відкриті зали очікування, "фортеця незламності", дитяча та ігрова зони.

Нагадаємо, в Одесі знеструмлено об’єкти енергетичної інфраструктури. У місті не працюють об'єкти водопостачання.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
