Затримки поїздів в Одесі після обстрілів: актуальна ситуація

Попри масштабні удари по енергетичній інфраструктурі Одещини залізничний рух у регіоні не зупинився. На знеструмлених ділянках із самого ранку працюють резервні теплотяги, однак частина рейсів іде із суттєвими затримками.

Про це у суботу, 13 грудня, повідомили в Укрзалізниці.

Рух поїздів після обстрілів

Там повідомили, що компанія перевела частину маршрутів на резервну тягу. Це дозволило зберегти сполучення, хоча графік руху наразі порушений.

Станом на ранок зафіксовані такі затримки поїздів:

№128 Запоріжжя — Львів — із запізненням понад 3,5 години;

№77 Ковель — Одеса — більше ніж на 1,5 години;

№25 Ясіня — Одеса — майже на 3 години;

№11 Львів — Одеса — близько 4 годин;

№6251 Вапнярка — Одеса — майже на 6 годин;

№6201 Роздільна-1 — Одеса — понад 1,5 години;

№6208 Одеса — Роздільна-1 — близько 3,5 години.

Скасовані приміські рейси

Через наслідки обстрілів тимчасово не курсують приміські поїзди:

№6401 Колосівка — Одеса;

№6255 Одеса — Вапнярка;

№6341 Кароліно-Бугаз — Одеса.

Також через затримку поїзда з Києва відправлення рейса №764 Одеса — Київ відкладене орієнтовно на три години.

Вокзал працює автономно

За даними Укрзалізниці, попри знеструмлення частини міста, головний залізничний вокзал Одеси заживлений від резервного генератора. Він працює у штатному режимі, відкриті зали очікування, "фортеця незламності", дитяча та ігрова зони.

Нагадаємо, в Одесі знеструмлено об’єкти енергетичної інфраструктури. У місті не працюють об'єкти водопостачання.