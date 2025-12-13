Затримки поїздів в Одесі після обстрілів: актуальна ситуація

Залізниця під ударами — стало відомо, як курсують поїзди в Одесі
Попри масштабні удари по енергетичній інфраструктурі Одещини залізничний рух у регіоні не зупинився. На знеструмлених ділянках із самого ранку працюють резервні теплотяги, однак частина рейсів іде із суттєвими затримками.
Про це у суботу, 13 грудня, повідомили в Укрзалізниці.
Рух поїздів після обстрілів
Там повідомили, що компанія перевела частину маршрутів на резервну тягу. Це дозволило зберегти сполучення, хоча графік руху наразі порушений.
Станом на ранок зафіксовані такі затримки поїздів:
- №128 Запоріжжя — Львів — із запізненням понад 3,5 години;
- №77 Ковель — Одеса — більше ніж на 1,5 години;
- №25 Ясіня — Одеса — майже на 3 години;
- №11 Львів — Одеса — близько 4 годин;
- №6251 Вапнярка — Одеса — майже на 6 годин;
- №6201 Роздільна-1 — Одеса — понад 1,5 години;
- №6208 Одеса — Роздільна-1 — близько 3,5 години.
Скасовані приміські рейси
Через наслідки обстрілів тимчасово не курсують приміські поїзди:
- №6401 Колосівка — Одеса;
- №6255 Одеса — Вапнярка;
- №6341 Кароліно-Бугаз — Одеса.
Також через затримку поїзда з Києва відправлення рейса №764 Одеса — Київ відкладене орієнтовно на три години.
Вокзал працює автономно
За даними Укрзалізниці, попри знеструмлення частини міста, головний залізничний вокзал Одеси заживлений від резервного генератора. Він працює у штатному режимі, відкриті зали очікування, "фортеця незламності", дитяча та ігрова зони.
Нагадаємо, в Одесі знеструмлено об’єкти енергетичної інфраструктури. У місті не працюють об'єкти водопостачання.
