Обстріл півдня: Одеса, Миколаїв і Херсон без світла

Масована атака по півдню — що зі світлом і графіками в Одесі
Південь України пережив одну з наймасованіших повітряних атак за останній час. Під ударами опинилися Одеська, Миколаївська та Херсонська області, в регіонах пошкоджено енергетичну й цивільну інфраструктуру, є постраждалі.
Про це у суботу, 13 грудня, повідомили в НЕК Укренерго.
Знеструмлення в Одесі та області
За даними ДТЕК, на Одещині через пошкодження енергетичної інфраструктури та локальні аварії в мережах зникло світло в частині Одеського, Білгород-Дністровського, Болградського та Подільського районів. Також без електропостачання залишилися Пересипський, Хаджибейський, Київський та Приморський райони Одеси. Фахівці вже працюють над відновленням подачі електроенергії та повідомляють, що наразі графіки відключення світла у цих районах не діють.
Ситуація зі світлом у Миколаївській області
Водночас як повідомляє Укренерго, у Миколаївській області вночі без світла залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів, а також об’єкти критичної інфраструктури й електротранспорт обласного центру. Частину міста перевели на живлення від генераторів.
Що зі світлом на Херсонщині
За їхніми даними, правобережна частина Херсонської області знеструмлена повністю. Через пошкодження енергомереж аварійно-відновлювальні роботи можуть розпочатися лише після стабілізації безпекової ситуації.
