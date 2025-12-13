Відео
Головна Одеса Масована атака по півдню — що зі світлом і графіками в Одесі

Масована атака по півдню — що зі світлом і графіками в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 12:31
Обстріл півдня: Одеса, Миколаїв і Херсон без світла
Енергетики лагодять мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Південь України пережив одну з наймасованіших повітряних атак за останній час. Під ударами опинилися Одеська, Миколаївська та Херсонська області, в регіонах пошкоджено енергетичну й цивільну інфраструктуру, є постраждалі.

Про це у суботу, 13 грудня, повідомили в НЕК Укренерго.

Читайте також:

Знеструмлення в Одесі та області

За даними ДТЕК, на Одещині через пошкодження енергетичної інфраструктури та локальні аварії в мережах зникло світло в частині Одеського, Білгород-Дністровського, Болградського та Подільського районів. Також без електропостачання залишилися Пересипський, Хаджибейський, Київський та Приморський райони Одеси. Фахівці вже працюють над відновленням подачі електроенергії та повідомляють, що наразі графіки відключення світла у цих районах не діють.

Масована атака по півдню — що зі світлом і графіками в Одесі - фото 1
Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот з dtek-oem.com.ua

Ситуація зі світлом у Миколаївській області

Водночас як повідомляє Укренерго, у Миколаївській області вночі без світла залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів, а також об’єкти критичної інфраструктури й електротранспорт обласного центру. Частину міста перевели на живлення від генераторів.

Що зі світлом на Херсонщині

За їхніми даними, правобережна частина Херсонської області знеструмлена повністю. Через пошкодження енергомереж аварійно-відновлювальні роботи можуть розпочатися лише після стабілізації безпекової ситуації.

Нагадаємо, що відомо про терміни відновлення електроенергії в Одесі. Також ми писали, стало відомо, як курсують поїзди в Одесі.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси світло атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
