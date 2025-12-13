Обстрел юга: Одесса, Николаев и Херсон без света: Одесса, Николаев и Херсон без света

Массированная атака по югу — что со светом и графиками в Одессе
Юг Украины пережил одну из самых массированных воздушных атак за последнее время. Под ударами оказались Одесская, Николаевская и Херсонская области, в регионах повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.
Об этом в субботу, 13 декабря, сообщили в НЭК Укрэнерго.
Обесточивание в Одессе и области
По данным ДТЭК, в Одесской области из-за повреждения энергетической инфраструктуры и локальных аварий в сетях пропал свет в части Одесского, Белгород-Днестровского, Болградского и Подольского районов. Также без электроснабжения остались Пересыпский, Хаджибейский, Киевский и Приморский районы Одессы. Специалисты уже работают над восстановлением подачи электроэнергии и сообщают, что сейчас графики отключения света в этих районах не действуют.
Ситуация со светом в Николаевской области
В то же время, как сообщает Укрэнерго, в Николаевской области ночью без света остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов, а также объекты критической инфраструктуры и электротранспорт областного центра. Часть города перевели на питание от генераторов.
Что со светом на Херсонщине
По их данным, правобережная часть Херсонской области обесточена полностью. Из-за повреждения энергосетей аварийно-восстановительные работы могут начаться только после стабилизации ситуации с безопасностью.
Напомним, что известно о сроках восстановления электроэнергии в Одессе. Также мы писали, стало известно, как курсируют поезда в Одессе.
Читайте Новини.LIVE!