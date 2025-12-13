Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Массированная атака по югу — что со светом и графиками в Одессе

Массированная атака по югу — что со светом и графиками в Одессе

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 12:31
Обстрел юга: Одесса, Николаев и Херсон без света: Одесса, Николаев и Херсон без света
Энергетики чинят сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Юг Украины пережил одну из самых массированных воздушных атак за последнее время. Под ударами оказались Одесская, Николаевская и Херсонская области, в регионах повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.

Об этом в субботу, 13 декабря, сообщили в НЭК Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

Обесточивание в Одессе и области

По данным ДТЭК, в Одесской области из-за повреждения энергетической инфраструктуры и локальных аварий в сетях пропал свет в части Одесского, Белгород-Днестровского, Болградского и Подольского районов. Также без электроснабжения остались Пересыпский, Хаджибейский, Киевский и Приморский районы Одессы. Специалисты уже работают над восстановлением подачи электроэнергии и сообщают, что сейчас графики отключения света в этих районах не действуют.

Масована атака по півдню — що зі світлом і графіками в Одесі - фото 1
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот с dtek-oem.com.ua

Ситуация со светом в Николаевской области

В то же время, как сообщает Укрэнерго, в Николаевской области ночью без света остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов, а также объекты критической инфраструктуры и электротранспорт областного центра. Часть города перевели на питание от генераторов.

Что со светом на Херсонщине

По их данным, правобережная часть Херсонской области обесточена полностью. Из-за повреждения энергосетей аварийно-восстановительные работы могут начаться только после стабилизации ситуации с безопасностью.

Напомним, что известно о сроках восстановления электроэнергии в Одессе. Также мы писали, стало известно, как курсируют поезда в Одессе.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы свет атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации