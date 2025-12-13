Соціальні автобуси в Одесі — як працює транспорт після атаки

Соціальні автобуси в Одесі. Фото ілюстративне: ОМР

Після нічної російської атаки в Одесі тимчасово зупинився електротранспорт. Щоб місто не залишилось без сполучення, на маршрути вивели соціальні автобуси.

Про це у суботу, 13 грудня, повідомили в Одеській міській раді.

Реклама

Читайте також:

Як курсують соціальні автобуси

За їхніми даними, внаслідок обстрілу без електропостачання залишилися всі тягові підстанції міста. Через це роботу трамваїв і тролейбусів довелося призупинити на невизначений час.

За дорученням начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака автомобільні перевізники збільшили кількість автобусів на ключових напрямках. Окремо організували рух соціальних автобусів, які тимчасово замінюють трамваї.

Наразі в Одесі працюють такі соціальні маршрути:

Маршрут трамвая №1 — від залізничного вокзалу до вулиці 28-ї бригади. Інтервал руху становить 30–40 хвилин.

Маршрут трамвая №5 — від залізничного вокзалу до Аркадії через Французький бульвар. Інтервал — близько однієї години.

Маршрути трамваїв №17, №18 та №20 — курсують автобуси з інтервалом до 60 хвилин.

Міська влада закликає пасажирів враховувати зміни під час планування поїздок. Про відновлення роботи електротранспорту повідомлять додатково.

Нагадаємо, ми повідомляли, що відомо про терміни відновлення електропостачання в Одесі. Також писали, що на Одещині через пошкодження енергетичної інфраструктури та локальні аварії в мережах зникло світло в частині Одеського, Білгород-Дністровського, Болградського та Подільського районів. Також без електропостачання залишилися Пересипський, Хаджибейський, Київський та Приморський райони Одеси.