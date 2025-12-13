Видео
Главная Одесса В Одессе остановился электротранспорт — как доехать

В Одессе остановился электротранспорт — как доехать

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 13:10
Социальные автобусы в Одессе - как работает транспорт после атаки
Социальные автобусы в Одессе. Фото иллюстративное: ОГС

После ночной российской атаки в Одессе временно остановился электротранспорт. Чтобы город не остался без сообщения, на маршруты вывели социальные автобусы.

Об этом в субботу, 13 декабря, сообщили в Одесском городском совете.

Как курсируют социальные автобусы

По их данным, в результате обстрела без электроснабжения остались все тяговые подстанции города. Из-за этого работу трамваев и троллейбусов пришлось приостановить на неопределенное время.

По поручению начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака автомобильные перевозчики увеличили количество автобусов на ключевых направлениях. Отдельно организовали движение социальных автобусов, которые временно заменяют трамваи.

Сейчас в Одессе работают следующие социальные маршруты:

  • Маршрут трамвая №1 — от железнодорожного вокзала до улицы 28-й бригады. Интервал движения составляет 30-40 минут.
  • Маршрут трамвая №5 — от железнодорожного вокзала до Аркадии через Французский бульвар. Интервал — около одного часа.
  • Маршруты трамваев №17, №18 и №20 — курсируют автобусы с интервалом до 60 минут.

Городские власти призывают пассажиров учитывать изменения при планировании поездок. О возобновлении работы электротранспорта сообщат дополнительно.

Напомним, мы сообщали, что известно о сроках восстановления электроснабжения в Одессе. Также писали, что в Одесской области из-за повреждения энергетической инфраструктуры и локальных аварий в сетях пропал свет в части Одесского, Белгород-Днестровского, Болградского и Подольского районов. Также без электроснабжения остались Пересыпский, Хаджибейский, Киевский и Приморский районы Одессы.

Одесса электроэнергия Одесская область обстрелы Новости Одессы свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
