Девятая атака на энергосистему: Одесская область без света

Поврежденная ТЭС. Фото иллюстративное: ДТЭК

После очередной массированной атаки по энергосистеме Украины самая тяжелая ситуация сложилась в Одесской области, а также в Николаевской и Херсонской областях. Без света остались более миллиона потребителей, но восстановительные работы уже продолжаются.

Об этом в эфире телемарафона "Факты ICTV" сообщил CEO НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко.

Реклама

Читайте также:

Тяжелая ситуация со светом в Одесской области

По его словам, ночью Россия осуществила уже девятую массированную атаку на энергосистему Украины. Под удар попали как объекты "Укрэнерго", так и подстанции операторов системы распределения.

"Самая тяжелая ситуация сейчас в Одесской области, а также в Николаевской и Херсонской областях. Поражены объекты энергетики, в частности подстанции как "Укрэнерго", так и облэнерго", — отметил он.

По состоянию на утро без электроснабжения оставались более миллиона абонентов. В то же время ремонтные бригады уже работают на местах.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" и операторов системы распределения в Одессе, Николаеве и Херсоне занимаются разбором завалов и уже начали работы по восстановлению электроснабжения. Надеемся, что сегодня удастся запитать большую часть потребителей, которые были отключены ночью", — сообщил Зайченко.

В Одессе ситуацию постепенно стабилизируют

Из-за обесточивания в Одессе и области возникли проблемы не только со светом, но и с водо- и теплоснабжением. По словам Виталия Зайченко, ситуацию постепенно стабилизируют.

"Утром уже состоялось большое совещание с участием премьер-министра и руководства всех экстренных служб. Разработаны планы по обеспечению водоснабжения и помощи населению всем необходимым", — отметил он.

По его словам, к ликвидации последствий привлечены ГСЧС, Министерство внутренних дел, железная дорога и все коммунальные службы.

Напомним, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура. Также мы писали, что в Одессе временно остановился электротранспорт.