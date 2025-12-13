Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Наслідки атаки — коли обіцяють повернути воду і світло в Одесі

Наслідки атаки — коли обіцяють повернути воду і світло в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 14:51
Одеса після обстрілу: коли повернуть світло, воду й тепло
Люди набирають воду. Фото: Новини.LIVE

Одеса зазнала однієї з наймасованіших атак за останній час. Під ударами опинилися об’єкти енергетики, житлові будинки та інфраструктура. Місто частково залишилося без світла, води й опалення, але всі служби працюють у посиленому режимі.

Про відновлення роботи комунальних підприємств журналістам Новини.LIVE відзвітували на сумісній нараді керівники міста та області. 

Реклама
Читайте також:

Ситуація в Одесі

За словами очільника МВА Сергія Лисака, найбільше постраждала саме Одеса, як за кількістю пошкоджень, так і за масштабами відключень. У місті уражено об’єкти енергетичної інфраструктури. Через це значна частина районів залишилася без електроенергії, водопостачання та тепла. Лисак каже, що остаточні строки відновлення наразі назвати не можливо, адже енергетики ще проводять обстеження.

Реклама

"Наше місто сьогодні постраждало найбільше. Поки триває обстеження об’єктів, точні терміни відновлення світла, води й тепла назвати складно. Але всі служби працюють без зупинок", — повідомив очільник МВА.

В місті розгорнуто пункти незламності

Щоб підтримати мешканців, у місті розгорнули 428 пунктів незламності. Вони працюють цілодобово. Там можна зігрітися, зарядити телефони та допомогу. Крім того, в Одесі функціонують 16 бюветів, які подають воду від генераторів. Також організовано пункти роздачі технічної води. Наразі їх 16, але до вечора планують відкрити ще 32.

Реклама

"Станом на зараз у місті працюють 428 пунктів незламності та 16 бюветів. До вечора розгорнемо ще додаткові пункти видачі води. Ми тримаємо ситуацію під контролем", — зазначив посадовець.

Пожежі уже ліквідували

Рятувальники ДСНС повідомляють, що всі пожежі та надзвичайні події, які виникли внаслідок обстрілів, ліквідовані. Наразі сили перебувають у резерві, а до області вже залучають допомогу з інших регіонів.

Реклама

"На цей момент всі події, що виникли за минулу добу, ліквідовані. Критичних наслідків немає. Ми додатково залучаємо резерви з інших областей для підвозу води та генераторів", — розповів заступник голови ДСНС України.

Робота лікарень в Одесі

За словами очільника МВА, медична система працює стабільно. Усі лікарні переведені на генератори, мають запаси палива, води та всього необхідного для надання допомоги.

Реклама

"Усі лікарні працюють у штатному режимі, забезпечені генераторами, водою і паливом. Робота не припинялася ні на хвилину", — додав Сергій Лисак під час брифінгу.

Зазначимо, ситуацію в Одесі тримають під особистим контролем центральні органи влади. Прем’єр-міністр уже провів кілька нарад за участі екстрених служб, МВС та Міністерства енергетики. Влада обіцяє регулярно інформувати мешканців про подальші кроки та відновлення.

Реклама

Нагадаємо, в Одесі зупинився електротранспорт. Також ми писали, що зі світлом і графіками в Одесі.

Одеса Одеська область вода Новини Одеси світло атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації