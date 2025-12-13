Одесса после обстрела: когда вернут свет, воду и тепло

Люди набирают воду. Фото: Новини.LIVE

Одесса подверглась одной из самых массированных атак за последнее время. Под ударами оказались объекты энергетики, жилые дома и инфраструктура. Город частично остался без света, воды и отопления, но все службы работают в усиленном режиме.

О возобновлении работы коммунальных предприятий журналистам Новини.LIVE отчитались на совместном совещании руководители города и области.

Ситуация в Одессе

По словам главы ГВА Сергея Лысака, больше всего пострадала именно Одесса, как по количеству повреждений, так и по масштабам отключений. В городе поражены объекты энергетической инфраструктуры. Из-за этого значительная часть районов осталась без электроэнергии, водоснабжения и тепла. Лысак говорит, что окончательные сроки восстановления пока назвать невозможно, ведь энергетики еще проводят обследование.

"Наш город сегодня пострадал больше всего. Пока идет обследование объектов, точные сроки восстановления света, воды и тепла назвать сложно. Но все службы работают без остановок", — сообщил глава ГВА.

В городе развернуты пункты несокрушимости

Чтобы поддержать жителей, в городе развернули 428 пунктов несокрушимости. Они работают круглосуточно. Там можно согреться, зарядить телефоны и помощь. Кроме того, в Одессе функционируют 16 бюветов, которые подают воду от генераторов. Также организованы пункты раздачи технической воды. Сейчас их 16, но к вечеру планируют открыть еще 32.

"По состоянию на сейчас в городе работают 428 пунктов несокрушимости и 16 бюветов. К вечеру развернем еще дополнительные пункты выдачи воды. Мы держим ситуацию под контролем", — отметил чиновник.

Пожары уже ликвидировали

Спасатели ГСЧС сообщают, что все пожары и чрезвычайные происшествия, которые возникли в результате обстрелов, ликвидированы. Сейчас силы находятся в резерве, а в область уже привлекают помощь из других регионов.

"На данный момент все события, возникшие за минувшие сутки, ликвидированы. Критических последствий нет. Мы дополнительно привлекаем резервы из других областей для подвоза воды и генераторов", — рассказал заместитель председателя ГСЧС Украины.

Работа больниц в Одессе

За словами главы ГВА, медицинская система работает стабильно. Все больницы переведены на генераторы, имеют запасы топлива, воды и всего необходимого для оказания помощи.

"Все больницы работают в штатном режиме, обеспечены генераторами, водой и топливом. Работа не прекращалась ни на минуту", — добавил Сергей Лысак во время брифинга.

Отметим, ситуацию в Одессе держат под личным контролем центральные органы власти. Премьер-министр уже провел несколько совещаний с участием экстренных служб, МВД и Министерства энергетики. Власти обещают регулярно информировать жителей о дальнейших шагах и восстановлении.

Напомним, в Одессе остановился электротранспорт. Также мы писали, что со светом и графиками в Одессе.