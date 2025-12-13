Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Последствия атаки — когда обещают вернуть воду и свет в Одессе

Последствия атаки — когда обещают вернуть воду и свет в Одессе

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 14:51
Одесса после обстрела: когда вернут свет, воду и тепло
Люди набирают воду. Фото: Новини.LIVE

Одесса подверглась одной из самых массированных атак за последнее время. Под ударами оказались объекты энергетики, жилые дома и инфраструктура. Город частично остался без света, воды и отопления, но все службы работают в усиленном режиме.

О возобновлении работы коммунальных предприятий журналистам Новини.LIVE отчитались на совместном совещании руководители города и области.

Реклама
Читайте также:

Ситуация в Одессе

По словам главы ГВА Сергея Лысака, больше всего пострадала именно Одесса, как по количеству повреждений, так и по масштабам отключений. В городе поражены объекты энергетической инфраструктуры. Из-за этого значительная часть районов осталась без электроэнергии, водоснабжения и тепла. Лысак говорит, что окончательные сроки восстановления пока назвать невозможно, ведь энергетики еще проводят обследование.

"Наш город сегодня пострадал больше всего. Пока идет обследование объектов, точные сроки восстановления света, воды и тепла назвать сложно. Но все службы работают без остановок", — сообщил глава ГВА.

В городе развернуты пункты несокрушимости

Чтобы поддержать жителей, в городе развернули 428 пунктов несокрушимости. Они работают круглосуточно. Там можно согреться, зарядить телефоны и помощь. Кроме того, в Одессе функционируют 16 бюветов, которые подают воду от генераторов. Также организованы пункты раздачи технической воды. Сейчас их 16, но к вечеру планируют открыть еще 32.

"По состоянию на сейчас в городе работают 428 пунктов несокрушимости и 16 бюветов. К вечеру развернем еще дополнительные пункты выдачи воды. Мы держим ситуацию под контролем", — отметил чиновник.

Пожары уже ликвидировали

Спасатели ГСЧС сообщают, что все пожары и чрезвычайные происшествия, которые возникли в результате обстрелов, ликвидированы. Сейчас силы находятся в резерве, а в область уже привлекают помощь из других регионов.

"На данный момент все события, возникшие за минувшие сутки, ликвидированы. Критических последствий нет. Мы дополнительно привлекаем резервы из других областей для подвоза воды и генераторов", — рассказал заместитель председателя ГСЧС Украины.

Работа больниц в Одессе

За словами главы ГВА, медицинская система работает стабильно. Все больницы переведены на генераторы, имеют запасы топлива, воды и всего необходимого для оказания помощи.

"Все больницы работают в штатном режиме, обеспечены генераторами, водой и топливом. Работа не прекращалась ни на минуту", — добавил Сергей Лысак во время брифинга.

Отметим, ситуацию в Одессе держат под личным контролем центральные органы власти. Премьер-министр уже провел несколько совещаний с участием экстренных служб, МВД и Министерства энергетики. Власти обещают регулярно информировать жителей о дальнейших шагах и восстановлении.

Напомним, в Одессе остановился электротранспорт. Также мы писали, что со светом и графиками в Одессе.

Одесса Одесская область вода Новости Одессы свет атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации