В Одессе восстанавливают тепло и воду после атаки РФ

Коммунальщики работают над ликвидацией последствий атаки. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

В Одессе постепенно восстанавливают подачу тепла и воды после российской атаки в ночь на 13 декабря. Водоотведение уже работает в штатном режиме, а аварийные работы продолжаются круглосуточно.

Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

"Утром, для координации дальнейших работ по ликвидации последствий российской агрессии, при участии заместителей Министра Константина Ковальчука и Андрея Кашубы, проведено ситуативное совещание с руководством области, города Одесса и всеми привлеченными к восстановлению службами. Также осмотрели ход работ на объектах критической инфраструктуры", — рассказали в министерстве.

Ликвидация последствий

По их данным, ремонтные бригады непрерывно ликвидируют последствия обстрелов в Одесской области. В городе и области восстанавливают подачу тепла и воды для населения, в части районов продолжается поэтапный запуск систем.

Люди набирают воду, фото: Министерство развития общин и территорий Украины

В районах, где это необходимо, организован подвоз питьевой и технической воды. К работам привлечено более 80 единиц техники, определено 21 место водозабора. Также работают 16 бюветных комплексов.

В городе работают пункты несокрушимости

По информации министерства, для поддержки жителей в городе развернули более 400 пунктов несокрушимости. За сутки их посетили почти 27 тысяч человек. В целом по Одесской области сейчас функционирует 760 таких пунктов. В них можно согреться, выпить горячего чая, зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом и получить необходимую помощь. Во многих пунктах есть аптечки, одеяла, питьевая вода и детские наборы.

Напомним, в Одессе сегодня не работает общественный электротранспорт из-за отсутствия электроэнергии. Также мы писали, что в Одесской области зафиксировали повреждения портовой инфраструктуры.